В Сети восхитились красотой мамы и сестры Егора Крида

Известный артист трепетно относится к своим родным.

Певец Егор Крид порадовал поклонников милой семейной фотографией. На снимке он и его сестра Полина трогательно обнимают свою маму. Поклонники буквально засыпали любимых женщин певца комплиментами. Подписчики отметили, что мама Егора Крида очень стильно одевается. А старшая сестра Полина выглядит даже моложе звездного брата.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

24 Авг 2018 в 8:55 PDT Время для семьи🙏🏽,

— лаконично подписал фото певец.

«Мама красивая у Вас, Егор👍👌», «У вас очень красивая мама, она шикарная женщина!», «Мама очень стильная!», «Ого. Твоя сестра всегда так молодо выглядела?Ей на фото как будто лет 18», «Поличка без макияжа похожа на подростка 💝😍😍», «Сестренка такая лапочка 🤗», «Красотки! Мама у тебя шикарно выглядит!», «Полине будто вечно 17», «Отличный лук у мамы! Стильно, модно и удобно!», — не смогли сдержать эмоций подписчики Егора Крида в Instagram.

Кстати, 27 июля родители певца отмечали годовщину свадьбы. Супруги прожили в браке уже 28 лет. Егор Крид посвятил родителям теплый пост в личном блоге и поделился милой совместной фотографией своих мамы и папы.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

27 Июл 2018 в 12:38 PDT 28 лет совместной жизни! Семья, ❤️🙏🏽

— написал певец.

Семейная идиллия, а также вид красивых и довольно молодых внешне родителей восхитил поклонников Егора Крида. «Самая крепкая семья», «Вот это пример! Как сейчас в 21 веке возможно представить создание такой семьи?», «Долгих счастливых совместных лет им! Мне очень понравились их взаимоотношения: уважение и любовь смогли сберечь за столько лет. Очень хочется равняться на них», «Супер! Молодцы! Достойный пример! Есть на кого равняться!», «У вас папа очень красивый, когда он так мило улыбается рядом с ней», «Самые красивые», — можно прочесть в комментариях. А некоторые также отметили, что Егор очень похож на свою маму.

Напомним, что певец очень тепло относится к своим родителям. Он периодически даже берет их на публичные мероприятия и концерты вместе с собой. К сожалению, Егору пока не удается последовать примеру мамы и папы и создать с кем-либо счастливую семью. Поэтому пока поклонники могут только пожелать Егору долговременных и надежных отношений.

Они часто меня критикуют, но только в их любви я уверен на 100%! Лучшие родители на свете. Бесконечно благодарен судьбе за то, что вы у меня есть! ❤️🙏🏽

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

9 Апр 2018 в 9:25 PDT Самое важное — видеть моих родителей счастливыми!☺️ Сквозь года любовь друг к другу все сильнее и сильнее! Любуюсь и горжусь! @nikbulat2

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

27 Июн 2018 в 8:18 PDT А недавно Егор Крид трогательно поздравил свою старшую сестру с днем рождения. 28 апреля Полине Булаткиной исполнилось 27 лет. Известный артист поделился детской фотографией с сестрой и родителями и посвятил родному человеку нежный пост в Instagram.

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

28 Апр 2018 в 12:45 PDT С днем рождения, Полина!😘Самая добрая, самая красивая, самая лучшая сестра на свете! Я люблю тебя всем сердцем, несмотря на все наши вечные перепалки;)) Брат с сестрой как-никак. Разногласие — это классика!🤷🏽‍♂ Я счастлив, что с утра сделал тебя чуть счастливее! Отмечай 🤟🏾🔥Жаль, что мы не рядом сейчас и редко видимся,

— поздравил Полину с днем рождения Егор Крид.

Best Family Ever 🙏🏾

Публикация от Егор Крид (@egorkreed)

28 Июн 2017 в 1:55 PDT Фото: Instagram@egorkreed