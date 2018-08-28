Появились подробности гибели 3-летнего ребенка в Канавинском районе

Старшим сестрам мальчика всего 5 и 7 лет. В тот день дети остались одни.

— Я был на работе, к дому подхожу, а мне звонят: «У тебя Славик упал с балкона», — рассказал в интервью программе «Кстати» дедушка ребенка. — И я все…

Мужчина вспоминает о внуке со слезами на глазах. Мама мальчика говорит о сыне очень спокойно.

— Я была на работе, — рассказала она.

— От судьбы никто не застрахован, — отметила тётя погибшего Славы Светлана Иванова . — Вы же не знаете, что вам на голову упасть может… А тут ребенок маленький.

По словам сестер, отец не захотел посидеть с детьми в тот роковой день. Более того, отказался приходить на похороны.

Соседи отмечают, что дети были предоставлены сами себе и даже «лазили по помойкам». Семью характеризуют как неблагополучную.

При этом в органах опеки заявляют, что никаких жалоб на плохое содержание детей не поступало.

— У нас информации об этой семье не было никакой вообще, — заявила сотрудник отдела опеки и попечительства администрации Кстовского района Светлана Бенго. — Ни от соседей, ни от каких-то организаций.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, детей изъяли из семьи и поместили в приют.

— Действиям женщины, регулярно оставляющих детей без присмотра в запертой квартире, будет дана принципиальная юридическая оценка, — рассказал представитель Следственного комитета Алексей Воронин

Деньги на похороны помогают собрать соседи. Родственники погибшего Славы благодарны и говорят, что сами бы не справились.

Подобные трагичные случаи бывают не редко. Мы рассказывали о том, как четырехлетняя девочка выпала из окна в Дзержинске, двухлетняя малышка — в Нижнем Новгороде.