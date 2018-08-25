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Трехлетний малыш погиб, выпав из окна пятого этажа в Канавинском районе
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Трехлетний малыш погиб, выпав из окна пятого этажа в Канавинском районе 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Трагедия произошла вчера в многоэтажке на улице Тихорецкой, дом № 9. Взрослых дома не было, две сестры и их младший братишка играли. В какой-то момент трехлетний малыш выбежал на балкон, залез на стул и выпал на улицу. Ребенок погиб на месте, сообщает СУ СК по Нижегородской области.
Собеседники NewsNN рассказали, что семья, в которой произошло несчастье, неблагополучная. Якобы детей оставили с дедушкой, а он ушел в магазин. Еще одна соседка уверяет, что деда вызвали на работу, а вот мать найти не смогли — где-то «загуляла».
Сейчас следователи выясняют причины, по которым дети остались без присмотра взрослых, и все обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти ребенка.
Региональное управление Следственного комитета обратилось с призывом ко всем жителям Нижнего Новгорода и области:
— Падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии: ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку создается мнимая иллюзия закрытого окна. И, конечно же, не оставляйте маленьких детей одних.
Отодвиньте от окон и балконов всю мебель и предметы так, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник или балкон. Кроме того, поставьте специальные оконные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть створку больше, чем на несколько сантиметров.
Берегите ваших детей!
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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