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Важно качество: в Кыргызстане родители покупают школьную форму отечественного производства
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Важно качество: в Кыргызстане родители покупают школьную форму отечественного производства 

Мир24 1 час назад
В Кыргызстане цены на школьную форму, рюкзаки и тетради держатся на уровне прошлого года. Полный комплект обойдется примерно в 150 долларов. При этом родители учеников все чаще выбирают продукцию местного производства, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Бушуева.
Школьная форма для одного ребенка обойдется примерно в 50 долларов. Дешевле брать не стоит, потому что такая экономия в будущем может обернуться лишними тратами.
«В первую очередь внимание обращаем на само качество — качество товара, потому что дети маленькие. При стирке добавляются еще химические порошки. Чтобы у ребенка не было аллергии, раздражения не было», — считает жительница Бишкека Аида Дуйшеева.
Школьную форму в последнее время все чаще выбирают отечественную. Деньги те же, а качество выше. Есть комплекты на праздник и повседневные. И цвет можно выбрать любой.
«У нас в первую очередь школьная форма именно кыргызстанская проходит. Сейчас же единая форма во многих школах введена. У нас в основном берут бордовую, и идет бело-черная — это белый верх, низ черный», — рассказала продавец-консультант Светлана Карагулова.
Одежда, канцелярские товары и рюкзак обойдутся примерно в 130 -150 долларов. Сумма по местным меркам приличная.
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