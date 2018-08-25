Важно качество: в Кыргызстане родители покупают школьную форму отечественного производства

В Кыргызстане цены на школьную форму, рюкзаки и тетради держатся на уровне прошлого года. Полный комплект обойдется примерно в 150 долларов. При этом родители учеников все чаще выбирают продукцию местного производства, рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Бушуева.

Школьная форма для одного ребенка обойдется примерно в 50 долларов. Дешевле брать не стоит, потому что такая экономия в будущем может обернуться лишними тратами.

«В первую очередь внимание обращаем на само качество — качество товара, потому что дети маленькие. При стирке добавляются еще химические порошки. Чтобы у ребенка не было аллергии, раздражения не было», — считает жительница Бишкека Аида Дуйшеева.

Школьную форму в последнее время все чаще выбирают отечественную. Деньги те же, а качество выше. Есть комплекты на праздник и повседневные. И цвет можно выбрать любой.

«У нас в первую очередь школьная форма именно кыргызстанская проходит. Сейчас же единая форма во многих школах введена. У нас в основном берут бордовую, и идет бело-черная — это белый верх, низ черный», — рассказала продавец-консультант Светлана Карагулова.

Одежда, канцелярские товары и рюкзак обойдутся примерно в 130 -150 долларов. Сумма по местным меркам приличная.

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