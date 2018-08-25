Костромским детям приходится играть в гаражах из-за кусачей собаки

Дети из Нерехты вынуждены играть возле гаражей из-за опасного пса, узнал KOSTROMA.TODAY. Он уже покусал мальчика.

Как пишет мама ребёнка газете «Нерехтская правда», животное гуляет в районе Красноармейской улицы уже больше двух недель. За это время собака покусала 6-летнего мальчика на детской площадке.

Мать ребёнка сразу отвела его в больницу, где ему сделали прививку от бешенства и прописали антибиотики.

Сейчас собака продолжает беспризорно бродить по детской площадке. Дети напуганы и вынуждены гулять в гаражах поблизости.

Мать покусанного ребёнка просит хозяев приструнить агрессивное животное. Правда неизвестно, имеется ли у собаки хозяин.