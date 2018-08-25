Скука скучная, типично летняя

В который раз убеждаюсь: школы совершенно не представляют, что творится с их воспитанниками и как идет их интеллектуальное и эмоциональное развитие. Ничем иным нельзя объяснить то, что происходит со списками для чтения, выдаваемыми каждому школьнику на летние каникулы.

Сейчас каникулы на исходе, и можно подводить итоги. Нам в том числе. Тем более что для нас это уже четвертый опыт преобразования школьных требований в нечто, удобоваримое для каждого из наших детей.

В данном конкретном случае нам досталась такая невероятная смесь, что вообще непонятно, по какому принципу ЭТО создавалось.

Для недоразвитых и гениев

Нашим третьеклашкам на переходе со второго класса предлагаются почему-то ершовский «Конек-Горбунок» и «Аленький цветочек», с которыми они благополучно расправились еще в три годика. С ними рядом — «Городок в табакерке» (лет для четырех) и «Серебряное копытце», самостоятельное чтение которого в этом возрасте пока невозможно: нужно сидеть рядом с ребенком и переводить с русского на русский.

Здесь же — знаменитые «Приключения Электроника», которые вполне можно делить на две части. Одна, касающаяся мальчиков, — вполне по возрасту для 9 лет. Вторая — «научная» — может оказаться не под силу и для класса примерно 8-9-го. Наши девятилетки продирались через нее со скрежетом зубовным и зевали так, что, казалось, челюсти вот-вот вывихнут.

Всего в списке — 38 книг. Часть из них нашим детям не по возрасту в связи с тем, что они знакомились с этими произведениями еще в детском садике и знают их чуть ли не наизусть (а как еще может быть со «Сказкой о золотом петушке» или с Винни-Пухом?). Таковых я насчитала 12.

Другая часть — не по зубам, так как требует спецперевода старинных терминов, выражений и разъяснения устаревших уже реалий. Бажова я уже упоминала. Ну, например, приходится долго объяснять детям, как можно жить «в заводе», что такое «барская рукодельня», кто такой «приказчик», что такое «покосный ложок»…

С Витей Малеевым общаться оказалось полегче. И все равно еле-еле удалось разъяснить, почему в классе только мальчики, что такое отряд, звено, пионерский сбор и даже честь класса (для современной школы эти понятия утратили смысл).

Когда же мы добрели до детской библии с ее слащавыми и сверхнравоучительными переложениями библейских и евангельских сюжетов, руки у меня опустились окончательно.

Не лучше оказались дела и у пятиклашки, которая нынче гордо перебралась в шестой класс. Ее читательский список тоже представлял собой сочетание несочетаемого с неудобоваримым.

Так, некоторые вещи предполагали уже приличные знания по истории России с древнейших времен до времен советских, а также умение продираться через архаизмы старинных писаний типа «Повести временных лет» и «Поучения Владимира Мономаха».

Другие вообще не подлежали самостоятельному чтению — типа «Вечеров на хуторе близ Диканьки», так как гоголевский язык в данном случае современным детям просто непонятен. Остальные произведения из списка в четыре десятка книг энтузиазма у нашей девочки тоже не вызвали. Пришлось выкручиваться путем совместного чтения и прочих интересных для нее заманух.

Дневник — как песня, подобная стону

Книги из летнего списка требуется не только прочитать. Их еще нужно записать в так называемый читательский дневник. Который иначе как профанацией я назвать не могу. Ведь помимо общих сведений об авторе и героях произведений детям, перешедшим (в нашем случае) в третий и шестой классы, необходимо изложить краткое содержание книг и их основную мысль.

Не всякий человек с высшим образованием сможет в трех-пяти строчках изложить содержание и основную мысль прочитанного произведения. А мы требуем этого от детей в начальной школе.

На оба задания в стандартном читательском дневнике отводится 6-7 строчек. По-моему, даже человек с высшим образованием справится с этим с трудом. Что уж говорить о 9— и 11-летках, которые замирают перед этим дневником в состоянии ступора.

Если до заполнения дневника у них и оставался еще какой-то интерес к прочитанным книгам, то дневник убивает его напрочь. Ну не должны дети такого возраста после чтения, которое хотя бы теоретически должно быть наполнено эмоциями, начинать анализировать прочитанное в литературоведческом ключе!

В результате последний интерес к чтению отбивается напрочь. Ведь оно превращается в сплошную обязаловку и пытку!

Результат — на хитреца

К концу лета я провела небольшое исследование. Созвонилась с мамами из «наших» классов и поинтересовалась, как у них прошло летнее внеклассное чтение. Исследование считаю вполне репрезентативным: 106 детей в трех классах, поговорить удалось почти с девятью десятками мам и пап. Правда, семьи у нас городские. Но, думаю, и в сельской местности результат был бы похожим.

Так вот, оказалось, что полностью преодолеть весь летний список не удалось никому. Действительно активно читали «списочную» летнюю литературу из всех трех классов лишь… 7 детей. Около 30 ограничились краткими изложениями, которых полно в Интернете, объяснив это тем, что детей они мучить не желают. Остальным оказалось достаточно просмотра фильмов по тем произведениям из списка, по которым они сняты.

И дело тут вовсе не в пофигизме, которым страдают как дети, так и их родители. Дело в трезвой оценке возможностей детей (и своих собственных) и понимании того, что именно нужно их ребенку, причем не только летом.

А нужно им, чтобы ребенок действительно читал с интересом, но не отбывал при этом скучное наказание. И тогда прочитать за лето 30-40 книг разной толщины вместо или вместе с теми, что заданы на лето школой, действительно окажется возможным.

Литература — учитель нравственности?

А теперь вопрос на засыпку: какой нравственный урок извлекла из летнего чтения «по списку» основная часть наших младших и средних школьников вместе с их родителями, учитывая результаты моего мини-опроса?

Правильно: все это — большая скучная фигня, страдать которой нашим детям не нужно. Этого не хотят ни они сами, ни их родители. В итоге все они вместе благополучно жулят, приобретая при этом опыт «высоконравственного» поведения, которому вроде бы должна учить высокая литература. На деле же учит она, получается, только скуке и «правильным» способам ее избежать, сделав вид, что выполнено все, что требуется.

Зачем и кому это нужно? Неужели наша школа никак не может избавиться от привычки тотального контроля не только за учебой детей, но и за их свободным временем?

Так и хочется на фоне всего этого безобразия вообразить: «Если бы я была министром…» — и взять и отменить все эти обязательные списки.

Рекомендации, а не обязаловка

Единственное, на мой взгляд, что нужно для проведения летнего отдыха наших детей с пользой для их литературного развития, — примерный рекомендательный перечень для чтения по литературе, охватывающий не каждый класс по отдельности, а целые группы классов. Допустим, книги для 1-3 классов, потом для 4-6, 7-9 и, наконец, для последних, выпускных.

Школе пора давать не задания на лето по литературе, а ориентировочные списки для детей и их родителей, которые они могут использовать по своему усмотрению.

Можно и еще проще. Три списка: для начальной, общей и средней школы. Примерных списка — это главное!

Цель — дать родителям определенный ориентир. Направление, по которому школе хотелось бы видеть развитие читательских навыков у детей. А дальше уже родители вправе сами выбирать, брать книги для чтения из этих списков или искать им что-либо на замену.

Это, разумеется, не касается той литературы, которая обязательна для изучения в школе: ее читать нашим детям все равно придется.

Но внеклассное чтение отдайте на откуп самим детям и их семьям! Неужели мы и в этом еще недостойны доверия?