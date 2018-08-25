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В Тверской области годовалый ребенок упал с балкона
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В Тверской области годовалый ребенок упал с балкона 

tvernews.ru 1 час назад
Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту поступления сообщения о получении малолетним мальчиком телесных повреждений.
24 августа около 16 часов годовалый ребенок находился с родителями в доме в деревне Степурино. Во время игры на балконе, он выпал со второго этажа двухэтажного дома.
Как сообщает СУ СК в результате падения малолетний получил незначительные телесные повреждения в виде ссадин на лице и тела. Малыша доставили в больницу, а после обследования отпустили домой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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