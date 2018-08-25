В Тверской области годовалый ребенок упал с балкона

Ржевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка по факту поступления сообщения о получении малолетним мальчиком телесных повреждений.

24 августа около 16 часов годовалый ребенок находился с родителями в доме в деревне Степурино. Во время игры на балконе, он выпал со второго этажа двухэтажного дома.

Как сообщает СУ СК в результате падения малолетний получил незначительные телесные повреждения в виде ссадин на лице и тела. Малыша доставили в больницу, а после обследования отпустили домой.