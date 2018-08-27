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Том Харди увез беременную жену в деревню из-за безумной фанатки
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Том Харди увез беременную жену в деревню из-за безумной фанатки 

Мир24 53 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Британский актер, продюсер и сценарист Том Харди решил увезти свою семью из Лондона в английскую деревню, чтобы защитить их от безумных фанатов, сообщает телеканал «360».
В Лондоне Харди и его супруга актриса Шарлотта Райли жили в особняке за 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Изначально пара рассматривала вариант переехать в графство Девон, но остановилась в итоге на немноголюдной деревне. Ее расположение не указывается.
Отмечается, что теперь Харди наслаждается спокойствием и выгуливает собак.
Пара в настоящее время ожидает второго ребенка. Поводом для переезда послужили преследования безумной поклонницы Тома Харди. По сообщениям прессы, он всячески старается ограничить свою семью и детей от общения с журналистами.
Том Харди и Шарлотта Райли познакомились на съемках фильма «Грозовой перевал» в 2009 году. Поженились они в 2014 году во Франции, а в 2015-м на свет появился их первенец.
У Харди также есть десятилетний сын от бывшей подруги.
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