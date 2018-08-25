Том Харди увез семью из Лондона, спасаясь от преследующей их фанатки

Как пишет The Sun, Том Харди и его жена Шарлотта, беременная вторым ребенком, «очень обеспокоены» повышенным вниманием со стороны фанатов и папарацци. Особенно им досаждает одна женщина, устроившая семье настоящий сталкинг. Актер предпринял решительные действия: он увез семью из своего дома в Лондоне и перебрался в деревню. «Том хорошо обустроился в сельской местности, — сообщил источник британскому таблоиду. — Он считает, что это идеальное место для Шарлотты и его детей».

Том Харди с женой Шарлоттой/фото: Metro.co.uk 36-летняя Шарлотта ждет ребенка от Харди, а также воспитывает 10-летнего сына Тома от предыдущих отношений. Сам актер станет отцом уже в третий раз.

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Харди, звезда «Начала», «Дюнкерка» и «Легенды», рьяно оберегает свою частную жизнь от покушений извне. Недавно он поделился с изданием «Эсквайр» своими мыслями по поводу людей, которые пытаются подкараулить его семью в общественных местах.

«Если кто-то вздумает фотографировать моих детей, у меня сорвет тормоза. Я отберу у вас камеру и выбью из вас все д…мо», — сказал он напрямую.

По словам актера, он безошибочно угадывает намерения фанатов и папарацци, даже когда те еще не приступили к процессу съемки.

«Я чувствую поведение людей, я вижу, как приближается камера, я вижу, когда человек собирается фотографировать с телефона, я считываю язык тела. Между камерой и оружием для меня нет никакой разницы. Гипер-бдительность кому-то может показаться странной. Но [фотографии моих] детей — под гребаным запретом».