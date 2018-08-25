Ещё
Том Харди увез семью из Лондона, спасаясь от преследующей их фанатки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Том Харди увез семью из Лондона, спасаясь от преследующей их фанатки 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Как пишет The Sun, Том Харди и его жена Шарлотта, беременная вторым ребенком, «очень обеспокоены» повышенным вниманием со стороны фанатов и папарацци. Особенно им досаждает одна женщина, устроившая семье настоящий сталкинг. Актер предпринял решительные действия: он увез семью из своего дома в Лондоне и перебрался в деревню. «Том хорошо обустроился в сельской местности, — сообщил источник британскому таблоиду. — Он считает, что это идеальное место для Шарлотты и его детей».
Том Харди с женой Шарлоттой/фото: Metro.co.uk  36-летняя Шарлотта ждет ребенка от Харди, а также воспитывает 10-летнего сына Тома от предыдущих отношений. Сам актер станет отцом уже в третий раз.
больше по теме
Брутальный и заботливый: Том Харди отмечает юбилейБританскому актеру исполнилось 40 лет.
Харди, звезда «Начала», «Дюнкерка» и «Легенды», рьяно оберегает свою частную жизнь от покушений извне. Недавно он поделился с изданием «Эсквайр» своими мыслями по поводу людей, которые пытаются подкараулить его семью в общественных местах.
«Если кто-то вздумает фотографировать моих детей, у меня сорвет тормоза. Я отберу у вас камеру и выбью из вас все д…мо», — сказал он напрямую.
По словам актера, он безошибочно угадывает намерения фанатов и папарацци, даже когда те еще не приступили к процессу съемки.
«Я чувствую поведение людей, я вижу, как приближается камера, я вижу, когда человек собирается фотографировать с телефона, я считываю язык тела. Между камерой и оружием для меня нет никакой разницы. Гипер-бдительность кому-то может показаться странной. Но [фотографии моих] детей — под гребаным запретом».
Teleprogramma.pro: последние новости
Младшая из сестер Хачатурян написала маме пронзительные строки 57-летний Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз Муж Леры Кудрявцевой показал первое фото с новорожденной дочкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью2
Зачем русские выходят замуж за китайцев45
Личный опыт: я стала любовницей и не жалею об этом10
Как выглядели доисторические красотки4
Звезды, переборщившие с пластикой7
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение