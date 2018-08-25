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Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России
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Дочь Ивана Урганта отказалась жить в России 

Дни.ру 15 минут назад
Дочь Ивана Урганта Эрика уехала из России. 18-летняя девушка решила жить в другой стране.
Эрика переезжает в Нью-Йорк. В Америке девушка будет учиться. А обо всем, что с ней приключится в Штатах Эрика пообещал рассказывать в Сети.
"Начинается новая глава. Хотелось бы вам, чтобы я вела блог про мой переезд, учебу и жизнь в Нью-Йорке?" — написала юная красавица в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Пока рядом с Эрикой находятся мама Наталья и отчим Иван Ургант. Родители во всех начинаниях поддерживают девушку. К примеру, два года назад Эрика решила пожить в Лондоне, и родные сделали все, чтобы девушке было комфортно вдали от дома.
Напомним, Иван Ургант уже более 10 лет женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе. У пары четверо детей — дети Натальи от первого брака Нико и Эрика и общие дочери Нина и Валерия. Иван неоднократно признавался, что для него все четверо детей — родные.
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