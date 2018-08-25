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Лекция по истории архитектуры для детей «Москва конструктивистская» в КЦ ЗИЛ
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Лекция по истории архитектуры для детей «Москва конструктивистская» в КЦ ЗИЛ 

CHIPS journal 2 часа назад
Фото: CHIPS journal
XX век — век огромных перемен. Перед архитекторами стояли совершенно новые задачи: необходимо было строить дома-коммуны, фабрики-кухни, дворцы культуры. Многие художники этого периода полностью отрицали архитектурное наследие прошлого. Мы узнаем, как и почему появился конструктивизм, какую он нёс идею, удобно ли было жить в домах того времени и какие из них сохранились до наших дней. В конце занятия детей ждёт творческое архитектурное задание.
Преподаватель: Марина Коровкина, искусствовед, сотрудник Биологического музея им. К. А. Тимирязева. Ведёт авторские курсы по творческому развитию для детей.
Расписание цикла лекций по истории архитектуры для детей «Москва архитектурная»
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