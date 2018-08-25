Дочь Валерии порадовала поклонников детскими фото со своим братом

Звездная семья поздравила Артемия Шульгина с днем рождения.

Сегодня, 25 августа, средний сын Валерии отмечает свой день рождения. Артемию Шульгину исполнилось 24 года. Вся звездная семья решила порадовать именинника трогательными словами в Instagram. Сестра Артемия Анна Шульгина показала архивные детские фото с братом. Она рассказала о забавных историях из жизни и пожелала родному человеку никогда ни о чем не жалеть.

Публикация от Анна Шульгина (@anna_shulgina)

25 Авг 2018 в 12:25 PDT Вот как так? Тебе уже 24!😳Братишка, с Днем Рождения! 🎂. Когда собирала эти фото, поняла, что у нас было оооооочень много всего за нашу жизнь🙈Драки, поддержка, ссоры, обнимашки 😅 Мы пережили как совместное проживание, так и раздельное (и то, и то не очень как-то🤣). Двое суток за рулем маленькой машины, напиханной чемоданами от багажника до салона, без ночевки Москва-Женева в жуткую грозу. (Смешное фото из этой поездки в этой карусели☝🏽)😲Вечеринка Хэллоуин 5 лет назад🤫🤐В общем и целом, всего-то и не перечислить! Мы такие разные, но тем и интереснее! 😎Хочу пожелать тебе, дорогой, никогда не жалеть о чем-то!🎉Будь счастлив каждую секунду своей жизни!❤️

— с любовью написала Анна Шульгина.

Звездная мама Артемия одной из первых поздравила сына с днем рождения. Валерия посвятила своему ребенку трогательный пост в личном боге. Певица рассказала, какой замечательный сын у нее вырос, и как сильно она им гордится.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

24 Авг 2018 в 12:20 PDT Темка, дорогой мой мальчик! Поздравляю тебя с Днем рождения! Чем старше ты становишься, тем ярче проявляется твоя личность. Несмотря на то, что выглядишь ты так, что до сих пор у тебя при каждом удобном случае проверяют паспорт, на самом деле уже совершенно цельный, абсолютно сложившийся взрослый человек. Ты мудрый, честный, принципиальный, трудолюбивый. Каждый раз в тебе открываю какие — то новые удивительные качества,

— начала свое поздравление Валерия.

«Этим летом вдруг поняла, что ты фантастический рассказчик с феноменальным чувством юмора. Почему ты столько лет это скрывал? Или открывался только перед друзьями? В любом случае, спасибо за тот удивительный вечер (длившийся до утра 😄) на кухне, когда ты давал нам свой «сольный концерт», а мы, держась от смеха за животы, тебя слушали и хотели продолжения», — рассказала певица о скрытых талантах сына.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

19 Авг 2018 в 2:56 PDT Спасибо, что даешь мне много поводов гордиться тобой: тебя ценят в компании, в которой сегодня трудишься, и ты умудрился стать там незаменимым, потому что любишь и умеешь работать, не глядя на часы, отдаешься делу целиком, без остатка. Ты всегда добиваешься результата, и это очень ценно. Спасибо тебе за доброе сердце, за умение дружить и помогать всем и вся. Спасибо за заботу о близких. Темка, пусть в жизни получится все, о чем ты мечтаешь, а мы, близкие всегда рядом, ты это знаешь и чувствуешь. Самое главное: будь здоров (высыпайся!😴😴😴) и счастлив! Мчимся к тебе из Абакана, вечером, надеюсь, поздравим лично. Люблю. Люблю. Люблю. 😘😘😘🎂🎂🎂 ♥️♥️♥️,

— трогательно написала Валерия.

Присоединился к поздравлениям и супруг певицы Иосиф Пригожин . Музыкальный продюсер отметил, что всегда поддержит Артемия.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

24 Авг 2018 в 12:39 PDT Сегодня День рождения нашего дорогого Темочки! Целеустремленный, системный, порядочный, рассудительный, взрослый. Продолжай и дальше давать поводы для гордости всей нашей большой семье. Люблю и уважаю. Всегда рядом 24/7,

— пожелал Иосиф Пригожин.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif)

9 Июл 2018 в 9:34 PDT «Действительно, можно гордиться вашими детьми, они большие умники!С днем рождения Вас, Артемий!», «С днем рождения 🎉🎂🍹👌 Артемия. Семья, достойная уважения. Здоровья и счастья вам!», «С днем рождения Темочки! Здоровья ему крепкого, счастья большого-пребольшого, радости, любви и добра! Всех благ Вам! И пусть все будет хорошо!», «С днем рождения вашего Тему!Вы одна большая и дружная семья!Счастья вам всем!», — поздравили Артемия поклонники звездной семьи в Instagram.

Напомним, пока Валерия является мамой троих уже взрослых детей. Все родились во втором браке с продюсером Александром Шульгиным . В 1993 году появилась на свет дочь Анна, в 1994-м родился сын Артемий, в 1998-м — сын Арсений.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

1 Июн 2018 в 1:21 PDT С 2004 года звезда замужем за продюсером Иосифом Пригожиным, у которого также есть трое детей: сын Дмитрий (1989) и дочь Даная (1997) от первого брака и дочь Елизавета Пригожина (1999) от второй гражданской супруги. Совместных детей у Валерии и Иосифа Пригожина нет, поэтому неудивительно, что поклонники очень ждут новости о пополнении, хотя певице уже 50 лет.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

30 Май 2018 в 11:14 PDT Кстати, Валерия и Иосиф Пригожин периодически подогревают слухи о появлении ребенка в семье. Звездная пара любит интриговать поклонников фотографиями с маленькими детьми. Вот и на этот раз исполнительница поделилась в своем Instagram снимком, на котором она держит на руках малыша.

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

22 Июл 2018 в 11:51 PDT Такой сладкий, что хочется съесть, ❤️❤️❤️

— подписала она кадр.

В хештегах, чтобы развеять часть домыслов, звезда подписала: «Не внук». Однако Валерия не сообщила, чей это ребенок и как малыш оказался в ее руках. А затем звезду в комментариях еще и внезапно поздравил певец Сергей Лазарев . «Поздравляю от души! Здоровья — самое главное!» — вдруг написал артист. Неудивительно, что поклонники тут же решили: малыш может быть ребенком Валерии и Иосифа Пригожина. Тем более пара уже признавалась, что давно мечтала о совместном ребенке. Сама Валерия продолжает держать интригу и лишь смеется, когда очередной невнимательный подписчик называет ее бабушкой.

Кстати, подобные фото Валерия с мужем размещают в соцсетях не впервые. Так, в январе текущего года они оба поделились на своих страницах снимками с младенцами. Чуть позже Иосиф Пригожин все же рассказал об этих детях подробнее: «Это не мои внуки, но эти дети нам не чужие. Это наши дальние родственники, у них родились дети. Я зашел к ним в гости. Это дети детей, которых мы вырастили».

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

3 Май 2018 в 1:55 PDT Фото: Instagram @valeriya, @prigozhin_iosif, @anna_shulgina