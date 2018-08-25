Синдром Чикатило: как уберечь ребенка от нападения маньяка

Чикатило родился в 1936 году на Украине, в селе Яблочное. Филфак РГУ он закончил в 1970 году по специальности «Русский язык и литература». После получения диплома он работал преподавателем в училище. На этой работе Чикатило не удержался, и его перевели воспитателем в общежитие. Затем он выбирал рабочие профессии — техник, монтер, мастер производственного обучения. Чикатило даже был членом КПСС , но из-за ареста по обвинению в хищениях его исключили из партии.

Как сам говорил Чикатило, на работе его оскорбляли все — от простых сменщиц до начальника. Когда он пришел в кабинет начальства с заявлением об очередном отпуске, руководитель вместо своей подписи на заявлении оставил на теле Чикатило синяки. Возможно, начальник догадывался о непотребной связи своего подчиненного с учениками. С некоторыми из воспитанников учебного заведения, где работал Чикатило, он вступал в гомосексуальные отношения. Случалось, не только начальство, но и ученики его избивали.

Андрей Чикатило был пассивным гомосексуалом в армии, в следственном изоляторе , когда правоохранительные органы вели следствие о хищениях, в которых его обвиняли. И только члены его семьи — жена, сын и дочь — отзывались о нем положительно. Супруга Чикатило Феодосия Одначева говорила, что ее муж и пальцем не тронул ни ее, ни детей. Сам маньяк заявлял, что жена называла его ничтожеством, импотентом.

— Не мог совершить половой акт без моей помощи. Со временем половая слабость стала еще заметнее. Последние шесть-семь лет у нас вообще не было половых сношений, — заявила Одначева на допросе.

Его дочь Людмила отзывалась о нем мягче всех.

— Папа добрый, спокойный человек, имел страсть читать газеты и смотреть телевизор. Вел здоровый образ жизни, не курил, спиртным не злоупотреблял. Очень любил детей, никаких странностей я у него не замечала, — говорила она.

«Добрый и спокойный человек» оборачивался монстром лишь для своих сексуальных жертв. При других обстоятельствах он был пассивен настолько, что не мог дать сдачи никому из обидчиков.

Многие люди о нем действительно отзывались весьма положительно. В их отзывах отмечалась вежливость и предупредительность.

«Моя мама работала на заводе, и начальником ее цеха был Чикатило! По ее рассказам, он был очень вежливый «мужичок», который жил неподалеку и провожал до дома, если поздно возвращалась. А еще перед отправкой моей мамы в командировку он брал ее руки и вкладывал в них деньги, на которые нужно было купить одежду и всякие мелочи, которых не было в СССР, его семье. А когда мама в очередной раз вернулась с командировки, он был уже под арестом. Моя бабушка еще долго носила польские туфельки, которые предназначались его жене», — написал один из пользователей социальной сети.

Возможно, такое поведение можно расценивать как стремление упредить агрессию против себя. А доброе отношение маньяка к семье объясняется, вероятно, чувством вины перед ними. Сам Чикатило заявлял, что не смог обеспечить семье достойного существования.

Чикатило был агрессивен, но труслив, потому и не мог дать обидчику открытый отпор, не мог сопротивляться. Он накопил немало обид и ударов судьбы за свою жизнь: провалил вступительные экзамены на юрфак; испытывал половую слабость, которая затем переросла в полную импотенцию; не мог найти работу, которой, по его убеждению, был достоен; его все время унижали; он с семьей ютился в одной комнате без удобств… Список можно продолжать бесконечно.

На личности Чикатило также сказались несколько травм черепа, который он перенес. Это способствовало развитию его раздражительности, злобности, нетерпимости. В 1978–1990 годах маньяк-убийца систематически знакомился с несовершеннолетними мальчиками и девочками, умственно отсталыми людьми, бродягами-женщинами, особенно если они были в нетрезвом виде. Это были те, кто мог довериться Чикатило. Под разными предлогами он уводил их в безлюдные лесные массивы, где внезапно нападал на них, наносил удары ножом или камнем, а затем расчленял.

«Ничего с собой поделать не мог», «Это доставляло мне неизъяснимое удовольствие», «Чувствовал, что если сейчас не нападу, то потеряю сознание» — так сам Чикатило описывал свое состояние до и после нападения.

Количество убийств, которые доказнано совершил Андрей Чикатило, составляет 53. Среди жертв маньяка-убийцы: 21 мальчик в возрасте от семи до 16 лет, 14 девочек в возрасте от девяти до 17 лет, 18 девушек и женщин.

Как защитить ребенка от нападения маньяка

Избавить мир от маньяков мы, увы, не можем, зато в наших силах уберечь детей от рук негодяев. Что для этого нужно?

Глаз да глаз. Не оставляйте детей без присмотра даже на пять минут, не разрешайте им гулять в сомнительных местах, контролируйте их прогулки.

Запретите контактировать с незнакомцами. Фантазия маньяка может быть безгранична — он может представиться добрым человеком, захотевшим спросить у ребенка дорогу, помочь найти сбежавшего котенка в соседнем дворе, подарить велосипед и так далее. Доверчивый ребенок не в силах ему отказать. Более того, не разрешайте ребенку общаться с незнакомцем, даже если тот одет в полицейскую форму или медицинский халат. Преступник может представиться кем угодно. Иногда маньяк даже может узнать имя ребенка, но это сделать легко — ему достаточно лишь постоять несколько минут возле играющих детей, чтобы узнать их имена.

Вызывающая одежда и дорогие украшения привлекают маньяков. Детям не стоит играть на улице в дорогих сережках и мини-юбках.

Дом должен быть безопасным. Большинство преступлений с малолетними детьми совершается в подъездах, в лифтах, в подвалах. Поэтому необходимо обезопасить ваше жилье, установить домофон и кодовые замки. Потребуйте от управдома, чтобы подвал и чердак были надежно закрыты.

Будьте внимательны. Самое главное — защитить ребенка от преступника можем только мы сами. Помните, что чужих детей не бывает, поэтому не проходите мимо, если заметили подозрительного человека рядом с ребенком, звоните в полицию, попытайтесь любыми способами его остановить.