Анастасия Шубская рассказала, когда покажет общественности новорожденного сына

Звездная чета не будет долго скрывать малыша от публики.

18 августа 2018 года 32-летний Александр Овечкин и его 24-летняя супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. И если Анастасия опубликовала в соцсетях просто дату рождения малыша — 18 августа, то Александр поблагодарил супругу за сына.

18.08.2018…❤️Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни,

— написал он в Instagram.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

18 Авг 2018 в 9:24 PDT Пресс-служба клуба «Вашингтон Кэпиталз», в котором играет Александр Овечкин, сообщила имя новорожденного:

Поздравляем Александра Овечкина и его жену Анастасию с рождением их первого сына Сергея Александровича Овечкина!

Теперь же стало известно, когда звездная чета покажет малыша общественности.

Все-таки Саша — публичный человек, и я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей — верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша,

— заявила Анастасия Шубская в интервью изданию «Кенгуру».

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

25 Авг 2018 в 5:24 PDT Кроме того, новоиспеченная мама рассказала, что будет не против, если ее сын выберет спортивную карьеру. «Спорт будет в любом случае! Это полезно для физической подготовки, развития и важно для здоровья. И если мы поймем, что в каком-то виде спорта у ребенка есть талант, как у его отца или, например, бабушки — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, тогда мы, конечно, будем использовать все возможности и направлять все усилия, чтобы он занимался этим видом спорта и стал профессионалом. Но если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со мной абсолютно солидарен в этом».

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

6 Авг 2018 в 6:59 PDT Напомним, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

11 Апр 2018 в 6:42 PDT Вскоре поклонники начали подозревать, что Анастасия беременна. Пара долго хранила секрет, не желая привлекать излишнего внимания к Александру Овечкину в дни, когда ему необходимо было сосредоточиться на хоккее. А после того как Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф, Анастасия рассказала о грядущем пополнении в семье. Кстати, контракт на роды девушка заключила в США.

Фото: Instagram @nastyashubskaya