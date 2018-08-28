Настасья Овечкина поблагодарила сестру за помощь с ребенком

Молодая мама постепенно привыкает к новой роли.

Десять дней назад Настасья и Александр Овечкины впервые стали родителями. У супругов родился сын Сергей. Помочь молодой маме с малышом приехала сестра Настасьи Мария Нахапетова. 38-летняя дочь Веры Глаголевой воспитывает двоих сыновей. Поэтому Мария может подсказать младшей сестре, как управляться с ребенком. Настасья Овечкина поблагодарила родного человека за помощь и поддержку.

Кстати, Настасья Овечкина рассказала, когда покажет общественности новорожденного сына. Звездная чета не будет долго скрывать малыша от публики.

Все-таки Саша — публичный человек, и я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей — верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша,

— заявила звездная мама в интервью изданию «Кенгуру».

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

25 Авг 2018 в 5:24 PDT Кроме того, Настасья рассказала, что будет не против, если ее сын выберет спортивную карьеру. «Спорт будет в любом случае! Это полезно для физической подготовки, развития и важно для здоровья. И если мы поймем, что в каком-то виде спорта у ребенка есть талант, как у его отца или, например, бабушки — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу, тогда мы, конечно, будем использовать все возможности и направлять все усилия, чтобы он занимался этим видом спорта и стал профессионалом. Но если будет ясно, что такой предрасположенности нет, заставлять следовать примеру отца и заниматься хоккеем мы не будем. Саша со мной абсолютно солидарен в этом», — отметила молодая мама.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

6 Авг 2018 в 6:59 PDT Напомним, что 18 августа 2018 года 32-летний Александр Овечкин и его 24-летняя супруга впервые стали родителями. Звездный папа поблагодарил любимую жену за сына.

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

18 Авг 2018 в 9:24 PDT 18.08.2018…❤️Спасибо тебе, моя девочка, за самый прекрасный день в жизни,

— написал он в Instagram.

Напомним, что Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

11 Июл 2017 в 10:32 PDT Самый трогательный момент😌#папа#mydad❤️

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

29 Июл 2017 в 1:20 PDT Вскоре поклонники начали подозревать, что Анастасия беременна. Пара долго хранила секрет, не желая привлекать излишнего внимания к Александру Овечкину в дни, когда ему необходимо было сосредоточиться на хоккее. А после того как Александр выиграл в составе клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Кубок Стэнли и стал самым ценным игроком плей-офф, Анастасия рассказала о грядущем пополнении в семье.

Мы сделали это💪🏼💪🏼💪🏼#stanleycup #letsgocaps #wedidit мой герой @aleksandrovechkinofficial ❤️

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)

7 Июн 2018 в 11:44 PDT Фото: Instagram @nastyashubskaya, @mashanahapetova