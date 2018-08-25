Недавно ставшая мамой жена Овечкина наслаждается шампанским в компании сестры

18 августа у Анастасии Шубской Александра Овечкина родился сын. Об этой радостной новости широкой общественности сообщил близкий друг семьи. Новорожденного назвали Сергеем. На первых порах паре помогает сестра Настя Маша, она специально пролетела США к моменту появления малыша на свет. Еще будучи беременной, Шубская подумывала о выборе няни. «А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться. Поэтому помощница нам точно пригодится», — делилась Анастасия.

Сейчас молодая мама наслаждается материнством. В своем микроблоге она выложила сторис, на котором запечатлены два бокала с шампанским, на одном из которых отмечена сестра Шубской. Девушки, судя по всему, хорошо проводят время. Нужно отметить, что в США, где рожала супруга Овечкина, не считается необходимым ограничивать молодую маму в питании, если ребенок находится на грудном вскармливании, но алкоголь употреблять в больших количествах все же не советуют. Вполне возможно, что Шубская предпочла искусственное вскармливание для своего малыша.