Ещё
Недавно ставшая мамой жена Овечкина наслаждается шампанским в компании сестры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Недавно ставшая мамой жена Овечкина наслаждается шампанским в компании сестры 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
18 августа у Анастасии Шубской и Александра Овечкина родился сын. Об этой радостной новости широкой общественности сообщил близкий друг семьи. Новорожденного назвали Сергеем. На первых порах паре помогает сестра Настя Маша, она специально пролетела США к моменту появления малыша на свет. Еще будучи беременной, Шубская подумывала о выборе няни. «А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться. Поэтому помощница нам точно пригодится», — делилась Анастасия.
Сейчас молодая мама наслаждается материнством. В своем микроблоге она выложила сторис, на котором запечатлены два бокала с шампанским, на одном из которых отмечена сестра Шубской. Девушки, судя по всему, хорошо проводят время. Нужно отметить, что в США, где рожала супруга Овечкина, не считается необходимым ограничивать молодую маму в питании, если ребенок находится на грудном вскармливании, но алкоголь употреблять в больших количествах все же не советуют. Вполне возможно, что Шубская предпочла искусственное вскармливание для своего малыша.
Teleprogramma.pro: последние новости
57-летний Эдди Мерфи станет отцом в десятый раз Кейт Миддлтон и принц Уильям не являются опекунами своих детей «Год без мамы»: дочери Веры Глаголевой скорбят об умершей актрисе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью5
Как выглядели доисторические красотки5
О чем говорит запах изо рта11
Некрасивые мужья звездных красоток4
Личный опыт: я стала любовницей и не жалею об этом14
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение