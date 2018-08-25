Недавно ставшая мамой жена Овечкина наслаждается шампанским в компании сестры 

18 августа у Анастасии Шубской и Александра Овечкина родился сын. Об этой радостной новости широкой общественности сообщил близкий друг семьи. Новорожденного назвали Сергеем. На первых порах паре помогает сестра Настя Маша, она специально пролетела США к моменту появления малыша на свет. Еще будучи беременной, Шубская подумывала о выборе няни. «А позже мы наймем няню. Я бы хотела, чтобы ребенок сразу спал в отдельной комнате — и мне, и Саше важно выспаться. Поэтому помощница нам точно пригодится», — делилась Анастасия.
Сейчас молодая мама наслаждается материнством. В своем микроблоге она выложила сторис, на котором запечатлены два бокала с шампанским, на одном из которых отмечена сестра Шубской. Девушки, судя по всему, хорошо проводят время. Нужно отметить, что в США, где рожала супруга Овечкина, не считается необходимым ограничивать молодую маму в питании, если ребенок находится на грудном вскармливании, но алкоголь употреблять в больших количествах все же не советуют. Вполне возможно, что Шубская предпочла искусственное вскармливание для своего малыша.