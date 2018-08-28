Шубская показала новорожденного сына во всей красе

Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская не собираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленького Сергея в Сети.

Анастасия опубликовала в Instagram Stories фото, на котором запечатлена ее сестра Мария Нахапетова вместе с новорожденным племянником. Молодая мама поблагодарила родственницу за неоценимую помощь и поддержу, которую та оказала ей в первые недели жизни малыша.

"Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни… за твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю…" — написала Анастасия в подписи на снимке. Отметим, что у Марии большой опыт в уходе за малышами: у нее двое сыновей — Кирилл и Мирон. Кроме того, совета всегда можно спросить и у другой сестры — Анны , которая растит дочь Полину.

Отметим, что Шубская впервые опубликовала фотографию малыша во всей красе, ранее она показала подписчикам только ножку крохи. Хоккеист и его супруга договорились, что до крещения не будут показывать лицо ребенка. «Все-таки Саша — публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей — верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша», — пояснила Анастасия.