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Шубская показала новорожденного сына во всей красе
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Шубская показала новорожденного сына во всей красе 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская не собираются прятать сына от общественности. Родители уже делятся снимками маленького Сергея в Сети.
Анастасия опубликовала в Instagram Stories фото, на котором запечатлена ее сестра Мария Нахапетова вместе с новорожденным племянником. Молодая мама поблагодарила родственницу за неоценимую помощь и поддержу, которую та оказала ей в первые недели жизни малыша.
"Спасибо тебе, любимая сестра, что была рядом эти дни… за твою помощь! Люблю тебя очень! Уже скучаю…" — написала Анастасия в подписи на снимке. Отметим, что у Марии большой опыт в уходе за малышами: у нее двое сыновей — Кирилл и Мирон. Кроме того, совета всегда можно спросить и у другой сестры — Анны, которая растит дочь Полину.
Отметим, что Шубская впервые опубликовала фотографию малыша во всей красе, ранее она показала подписчикам только ножку крохи. Хоккеист и его супруга договорились, что до крещения не будут показывать лицо ребенка. «Все-таки Саша — публичный человек. И я уверена, что если мы не сделаем этого сами, нас и ребенка обязательно сфотографирует какое-нибудь СМИ и даже желтая пресса. Но поскольку мы с Сашей — верующие люди, просто воздержимся от таких публикаций до крещения малыша», — пояснила Анастасия.
Как писали Dni.Ru, Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. Это их первый ребенок. Роды прошли в США. Молодых родителей поздравили многие российские знаменитости, к примеру Катя Лель, Анна Хилькевич, певица Глюкоза, Александр Ревва.
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