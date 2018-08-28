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Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына
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Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Жена хоккеиста Александра Овечкина показала новую фотографию новорожденного сына, передает "Аргументы недели".
Анастасия Шубская впервые стала матерью десять дней назад. Мальчика назвали Сергеем.
На фотографии, опубликованной на странице Шубской в Instagram, младенец запечатлен на руках своей тети — Марии Нахапетовой. Сестра Анастасии поддерживала молодых родителей и помогала им в первые дни жизни малыша.
Поклонники отметили, что у маленького сына хоккеиста темные волосы, как у его мамы. Кроме того, Сергей кажется довольно крупным.
Хоккеист Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. По информации СМИ, мальчик родился в Южной Флориде. Овечкин и Шубская сыграли свадьбу в августе 2016 года.
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Женский форум  Ещё 12 источников 
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