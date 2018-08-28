Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Анастасия Шубская впервые стала матерью десять дней назад. Мальчика назвали Сергеем.

На фотографии, опубликованной на странице Шубской в Instagram, младенец запечатлен на руках своей тети — Марии Нахапетовой. Сестра Анастасии поддерживала молодых родителей и помогала им в первые дни жизни малыша.

Поклонники отметили, что у маленького сына хоккеиста темные волосы, как у его мамы. Кроме того, Сергей кажется довольно крупным.