Маленькая Рапунцель из Израиля покорила Сеть

Эта очаровательная зеленоглазая девочка из Тель-Авива произвела настоящий фурор в интернете.

Роскошные густые волосы малышки стали настоящей сенсацией. Первые фотографии Мии Афлало опубликовал парикмахер Саги Дахари. Большинство подписчиков восхитились маленькой красавицей, но некоторые предположили, что для съемки используются накладные волосы или даже парик. Впрочем, Саги Дахари категорически отверг подобные сомнения. Он утверждает, что волосы девочки хороши от природы.

@miaaflalo

Также он отметил терпеливый характер девочки. Она не капризничает и спокойно ждет, пока Саги сделает очередную прическу. Мия очень позитивная девочка, все время улыбается, и Дахари часто называет ее принцессой.

@miaaflalo

Кажется, что с такими волосами модельное будущее малышке уже обеспечено. Но выбор остается за ней.