Ещё
Маленькая Рапунцель из Израиля покорила Сеть
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленькая Рапунцель из Израиля покорила Сеть 

Рамблер 50 минут назад
Фото: @miaaflalo
Эта очаровательная зеленоглазая девочка из Тель-Авива произвела настоящий фурор в интернете.
Роскошные густые волосы малышки стали настоящей сенсацией. Первые фотографии Мии Афлало опубликовал парикмахер Саги Дахари. Большинство подписчиков восхитились маленькой красавицей, но некоторые предположили, что для съемки используются накладные волосы или даже парик. Впрочем, Саги Дахари категорически отверг подобные сомнения. Он утверждает, что волосы девочки хороши от природы.
@miaaflalo
Также он отметил терпеливый характер девочки. Она не капризничает и спокойно ждет, пока Саги сделает очередную прическу. Мия очень позитивная девочка, все время улыбается, и Дахари часто называет ее принцессой.
@miaaflalo
Кажется, что с такими волосами модельное будущее малышке уже обеспечено. Но выбор остается за ней.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Может ли лопнуть мочевой пузырь9
Звезды, заплатившие за славу смертью5
Как выглядели доисторические красотки5
О чем говорит запах изо рта11
Некрасивые мужья звездных красоток4
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение