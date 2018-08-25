Жена и грудной ребенок звезды сериала «Интерны» пропали в Ростовской области

Все это время актер посвятил поискам пропавшей супруги, а 24 августа обратился в полицию Москвы с заявлением о розыске пропавшей.

Банальная семейная ссора обернулась серьезными переживаниями. 45-летний актер рассказал, что после рождения ребенка они стали чаще ссорится с женой, и вот 20 августа, после очередного скандала, женщина ушла в неизвестном направлении, прихватив только сына.

Дмитрий считает, что скорее всего супруга гостит у подруги из Ростовской области. Незадолго до ссоры она выражала желание ее навестить, и актер даже пообещал купить билеты. В телефонном разговоре женщина сначала сухо ответила, что жена Дмитрия у нее, а после написала, что та ушла в монастырь и не уточнила в какой.

Файнштейн уверен, его жена взрослый ответственный человек и имеет право распоряжаться собственной жизнью. Однако он волнуется о судьбе ребенка и твердо намерен принимать участие в его воспитании.