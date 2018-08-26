Смешное видео о малышах, которым не стыдно за свои шалости

Стены разрисованы, все лицо в шоколаде, любимая игрушка разбита, а им совсем не стыдно. Смотрите наше забавное видео!

Каждый родитель знает, что за детьми нужен глаз да глаз. Стоит только маме или папе отвлечься, как малыши уже вовсю проказничают.

Помните ролик про малышку, которую мама заставила отмывать подоконник от фломастеров? Этот ролик стал настоящим хитом в Сети и полюбился многим нашим читателям. У этой мамы не хватило сил объяснять своим детям, почему рисовать можно только на бумаге, поэтому она сняла это показательное видео.

Но не у всех родителей получается проучить своих чад, особенно если они не хотят сознаваться в содеянном и им совсем не стыдно.

Герои нашей сегодняшней видеоподборки сумели вырваться из пристального контроля своих мам и пап и вдоволь пошалили. Родители были сильно удивлены, когда увидели своих малышей измазанными в краске, в горах порванной туалетной бумаги, с разбитыми игрушками и с перепачканными губами.

Посмотрите, как отреагировали дети, когда их застукали на месте преступления!