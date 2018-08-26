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12 ребусов для детей с героями любимых мультфильмов
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12 ребусов для детей с героями любимых мультфильмов 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Ваши дети любят головоломки? Мы вот их очень любим. А еще мы любим мультфильмы. Поэтому мы и решили совместить приятное с полезным. Приятное тут — любимые мультгерои, а полезное — задачи для ума, в нашем случае ребусы.
Зовите детей и попробуйте вместе разгадать 12 ребусов. Чтобы узнать ответ, просто щелкните на картинку с загадкой.
Делитесь в комментариях своими результатами!
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