12 ребусов для детей с героями любимых мультфильмов

Ваши дети любят головоломки? Мы вот их очень любим. А еще мы любим мультфильмы. Поэтому мы и решили совместить приятное с полезным. Приятное тут — любимые мультгерои, а полезное — задачи для ума, в нашем случае ребусы.

Зовите детей и попробуйте вместе разгадать 12 ребусов. Чтобы узнать ответ, просто щелкните на картинку с загадкой.

Делитесь в комментариях своими результатами!

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