Как подготовить ребенка к детскому саду, чтобы не травмировать его

Узнайте 4 правила плавной адаптации малыша к новому коллективу.

Рассказывает основатель сети детских садов «Интересный детский сад» Жанна Казанская.

Адаптация к детскому саду у всех проходит по-разному, но с завидным постоянством она проходит довольно тяжело для каждого члена семьи. Ведь это стресс не только для ребенка, но и для родителей. Одна надежда на воспитателей, которым удается сохранять спокойствие.

Первые дни, а порой и недели, для дошкольника полны тревог. Ему тяжело привыкнуть к новой обстановке и людям, он не хочет отпускать маму и папу. Со своей стороны родители тоже могут сверхопекать малыша, не давая ему возможности развиваться и самому справляться с некоторыми ситуациями.

Детям, а главное их родителям, нужно понять, садик — это не страшно.

Более того, он выполняет одну из главных функций в юном возрасте малыша, а именно — учит его взаимодействовать с окружающими самостоятельно.

Наша с вами главная задача максимально сгладить процесс адаптации так, чтобы он прошел как можно легче и незаметнее.

Давайте представим такую ситуацию: ребенок стоит весь в слезах, не хочет отпускать вас или вовсе отказывается идти в детский сад, а вы стоите в растерянности и не знаете, что делать.

Не хотите, чтобы это повторялось изо дня в день? Вам помогут 4 правила для успешной адаптации к детскому саду.

Привыкать к режиму садика нужно как можно раньше

Крайне важно постепенно перестраивать режим под режим садика. Если вы располагаете временем, мы рекомендуем вам это сделать. То есть, если вы планируете отдавать в садик с середины сентября или в начале октября, посвятите две-три недели изменениям в вашем режиме.

Важно придерживаться нового режима не только в будние, но и в выходные дни. Так, во время привыкания к детскому саду, ребенку будет значительно легче поймать ритм.

Ведь дети могут плакать не только из-за страха отпустить от себя родителей, но и потому что устали и не выспались.

Для более плавного привыкания к обстановке садика можно посещать дополнительные занятия в том садике, который вы выбрали. Малыш постепенно привыкнет к помещению и вскоре будет чувствовать себя увереннее.

Как правило, такие занятия проводит психолог или методист, он сможет разработать индивидуальный подход к адаптации ребенка. Так, у малыша завяжутся первые отношения, а значит в дальнейшем он будет посещать садик, где есть человек, которого он знает. Это большой плюс.

Кроме этого, советуем играть в детский садик дома: рассаживать игрушки, как будто, это дети, кормить их, устраивать занятия и веселые активности. Такие игры сформируют у малыша положительные ассоциации с садом.

Ребенок обязательно должен познакомиться с детским садом заранее

Даже если у вас нет возможности ходить на дополнительные занятия, все равно важно познакомить ребенка с новым местом заранее.

Во-первых, если малыш увидит, что вы знаете воспитателя и хорошо с ним общаетесь, ему и самому будет гораздо легче начать с ним общение.

Во-вторых, если вы хотя бы за 2-3 недели представите малыша воспитательнице и одногруппникам (можно даже договориться с родителями и устроить встречу с несколькими детьми отдельно от коллектива), крохе позже будет спокойнее оставаться в привычном окружении.

Не бросайте ребенка в одиночное плавание

Самое главное помните, что дети очень тонко чувствуют настроение родителей. Не переживайте, держитесь спокойно, настраивайтесь на позитивную волну.

Чтобы у малыша не было сильного стресса, время в саду нужно увеличивать постепенно. Ниже мы привели примерную схему, рассчитанную на месяц:

Первые две недели оставляйте ребенка не дольше чем до обеда

На третью неделю вы можете оставлять на сон В течение четвертой недели можно аккуратно увеличить время пребывания до полного дня Не стоит воспринимать эту схему буквально, процесс может сократиться или наоборот затянуться, ведь адаптация очень индивидуальна для каждого, отталкивайтесь от особенностей вашего ребенка. И не забывайте:

Первое время с ребенком должен быть близкий человек

Не стоит сразу оставлять малыша одного. Если вы располагаете временем, мы советуем делать это постепенно.

Обозначьте границы

Помните, что помещение, где находится группа — это территория воспитателей и детей, вам не стоит там находиться. Вы можете ждать в раздевалке. И если вдруг ребенок почувствует дискомфорт, то всегда сможет выйти к вам.

Некоторым дошкольникам требуется довольно долгое присутствие близкого человека, другие могут отпустить родителя в первый же день.

Уточняйте время своего ухода и возвращения

Очень часто родители считают, что, если дети увлечены, они могут в это время незаметно уйти, но это ошибка.

Дети испытывают сильный стресс от внезапного исчезновения родителя, который в последствие и вовсе может перерасти в сильную тревожность.

Наилучшим выходом из этой ситуации будет четко обозначить границы вашего ухода и возвращения, уточните, чем вы будете заняты в это время.

И если вы обозначили время, ни в коем случае не опаздывайте.

Слезы при расставании — это нормально

Вы должны понимать, что, когда вы расстаётесь с ребенком в саду первое время, он очень грустит, и грусть естественно будет сопровождаться слезами. Это адекватная реакция, и подавляющее большинство детей через это проходит.

Этот процесс может продолжаться не один месяц, будьте к этому готовы.

Основным показателем адаптации станет не то, плачет ли ребенок при расставании, а то, как он потом чувствует себя в группе.

Придумайте ритуал

Если малыш капризничает, ни в коем случае не критикуйте его, избегайте шантажа и угроз. Ведь это нормальная реакция, взрослому человеку тоже бывает довольно сложно привыкнуть к новому коллективу на работе.

Придумайте определенную последовательность действий при расставании. Например: вы целуете и обнимаете, а на выходе машете ему рукой.

Обращайте внимание на реакции ребенка после дня в детском саду

Он может проявлять не свойственные ему реакции, которые выражаются в пониженной или повышенной активности. Это абсолютно нормально и считается следствием адаптации.

Чтобы не усугубить ситуацию, не стоит еще больше нагружать психику ребенка.

Лучше приостановить на время походы в гости и на развлекательные мероприятия.

Лучшим решением будет погрузить малыша в максимально спокойную обстановку (на 1-3 месяца).

Интересуйтесь, как дела у ребенка, как прошел его день, что нового он узнал. Это поможет вам лучше понять его настроение.

Не стоит акцентировать внимание на неприятных моментах, связанных с садом. Обязательно хвалите малыша, напоминайте, каким взрослым он стал. И помните, что детский сад учит детей развивать свои коммуникативные навыки, социализирует их и помогает стать самостоятельными.

Не переживайте, все будет хорошо, надо только немного подождать.