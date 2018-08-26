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3 типа мам из соцсетей, которых я называю «неадекватными»: колонка анонимной мамы
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3 типа мам из соцсетей, которых я называю «неадекватными»: колонка анонимной мамы 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Анонимная мама возмущена поведением некоторых мам в социальных сетях. Она составила рейтинг, первое место в котором удивило даже нас.
«Летидор» продолжает публиковать письма наших читателей. Эта анонимная мама сомневалась, что ее колонка все-таки выйдет на сайте: «Не исключено, что вы проигнорируете мое письмо, так как оно слишком эмоциональное и резкое…».
Однако мы решили не лишать эту маму возможности высказать свою точку зрения, даже если она не совпадает с мнением редакции. Своей точкой зрения вы можете поделиться в комментариях под колонкой.
На днях прочитала вашу статью про мам, которые всех бесят на детских площадках. И мне захотелось рассказать про мам, которые так раздражают в социальных сетях.
Чтобы вы понимали, я никакая не чайлдфри, у меня тоже есть дети. Я и к детям, и к мамам очень хорошо отношусь, но иногда поступки некоторых матерей просто выводят из себя! Я составила свой личный рейтинг мам, которые больше всех нервируют в сети.
3 место. Мамы, которые осуждают вас за семейные и детские фото в соцсетях
«Ой, ты выкладываешь фотки в социальные сети! Я вот никогда не выкладываю. Никогда!», «Смотри, опять она фото выгрузила! Хммм…». И все это говорится с таким осуждением в голосе!
Да, мы с подругами выкладываем обычные семейные фото, потому что живем очень далеко друг от друга и редко видимся. Вам не интересно, как живут ваши друзья? Раздражают две-три фотографии в месяц?
Отписывайтесь — не жалко!
Не жалко, потому что скажу прямо — если вас раздражают нормальные фото, например, с семейного летнего отдыха — значит, вы завидуете! Может, просто вы своим детям не смогли показать море и этот скромный альбомчик не дает вам спокойно жить?
2 место. Мамы, которые захламляют вашу ленту нелепыми детскими снимками
А есть, наоборот, те, кто буквально заваливает френдленту фотографиями своих детей. Нет, я не против нормальных фото, но скажите мне, пожалуйста: зачем выкладывать 30 однообразных снимков?
Малыш посидел на горшке — 100 фото вам в ленту!
Кушает кашку — вот вам 200 снимков!
Кто-то может обвинить меня в том, что я очень злая. А эти мамы, которым наплевать на мои чувства, добрые? Я понимаю, что хочется показать, как любимый малыш позирует в красивом костюмчике. Я сама такая. Ну, так выберите из этой сотни кадров 2-3 лучших фото и публикуйте их. Не надо сваливать все-все! Такие мамы сами хоть могут найти пару отличий между кадрами?
1 место. Мамы, которые скрывают от вас лица детей на фотографиях
Если честно, свою колонку я решила написать именно из-за этой категории мам. Больше всего меня раздражают (простите за резкость, но это действительно так!) мамы, которые выкладывают в социальные сети фото своих детей, но при этом не показывают их лица. Есть у меня одна приятельница, которая публикует фото сыновей со спины, показывает часть их плеч, макушки, ботиночки…
Однажды эта мама на фото прикрыла лица детей ветками от дерева!
Я так и представляю, как она говорит своему мужу: «Подожди, милый, давай сделаем фото для моей странички! Но сначала сломай мне эту ветку от клена, я спрячу за ней лица наших детей!».
И вот стоят мальчишки в шортиках, маечках и с ветками вместо лиц… И улыбающаяся родительница рядом! В следующий раз она закрыла лицо одному из детей шляпой. Милая мама, если ты меня сейчас читаешь и узнала себя — прости, но это похоже на цирк.
Другая мама из списка друзей для таких случаев использует смайлики.
Вот, например, малыш на фото весело припрыгивает рядом со своими игрушками, а вместо лица у него… эмодзи, причем не веселый, а СОННЫЙ!
Дорогие мамы, у некоторых может сложиться мнение, что ваши дети не очень красивые, поэтому вы их прячете. Подумайте об этом!
Вы спросите меня, почему же я лично не задам этим мамам вопрос, зачем они это делают.
Но однажды я прямо спросила: «Зачем ты на фото замазываешь лицо своей дочери?»
Она ответила: «Просто это мой ребенок, и я не хочу, чтобы кто-то его видел! А вдруг сглазят!».
Я не сдавалась: «Хорошо. Но зачем тогда ты вообще выложила это фото, если не хочешь, чтобы кто-то видел ребенка и… сглазил его? Разве замазать ему лицо в фотошопе — это лучше?».
Ее ответ меня убил:
«Пусть все видят, что у меня тоже есть ребенок! Пусть знают, что я — мать!».
И ради признания статуса «МАТЬ» при боязни сглаза они готовы замазывать лица детям, прикрывать их глупыми смайликами, прятать под ветками…
Неужели вы, образованные женщины, верите в сглазы и порчи по фотографиям из социальных сетей? Отличный оберег придумали! Сидит такой озадаченный колдун и жалуется на сорванные планы: «Уууу! Опять закрыли лицо ребенку! Как же мне его теперь сглазить?».
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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