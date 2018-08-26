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Девочка упала с пятого этажа в Приморье
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Девочка упала с пятого этажа в Приморье 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Находке. Девятилетнего ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщило агентство Deita.ru.
Маленькая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома. Одна из жительниц дома узнала о происшествии и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи прибыли на место и оказали девочке первую помощь, а после забрали ребенка в больницу.
У пострадавшей диагностировали повреждения различной степени тяжести. Ребенок находится в травматологическом отделении.
Полиция проводит проверку по факту падения ребенка из окна. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Подобные инциденты происходят в Приморье регулярно. Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Находке 25 августа. Он сел на подоконник. Окно было открыто. В результате мальчик сорвался вниз. С различными травмами его забрали в травматологическое отделение.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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