Девочка упала с пятого этажа в Приморье

Девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже в Находке. Девятилетнего ребенка с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Об этом сообщило агентство Deita.ru.

Маленькая девочка упала из окна квартиры на пятом этаже жилого дома. Одна из жительниц дома узнала о происшествии и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи прибыли на место и оказали девочке первую помощь, а после забрали ребенка в больницу.

У пострадавшей диагностировали повреждения различной степени тяжести. Ребенок находится в травматологическом отделении.

Полиция проводит проверку по факту падения ребенка из окна. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Подобные инциденты происходят в Приморье регулярно. Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Находке 25 августа. Он сел на подоконник. Окно было открыто. В результате мальчик сорвался вниз. С различными травмами его забрали в травматологическое отделение.