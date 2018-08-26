Ещё
Анджелина Джоли вновь обвиняет Брэда Питта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анджелина Джоли вновь обвиняет Брэда Питта 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Уже несколько лет подряд американская актриса Анджелина Джоли (Angelina Jolie) судится с бывшем мужем Брэдом Питтом (Brad Pitt) за право оставить детей себе.
Не так давно актриса обвинила Питта в том, что бывший муж не выплачивает ей ежемесячные пособия на детей. Однако, молодой человек утверждает, что ещё в 2016 году он дал Джоли 9 миллионов долларов на содержание семьи.
«Анджелина сейчас в ярости, она чувствует предательство. Она хочет, чтобы Питт почувствовал свою вину перед детьми», — рассказал близкий друг актрисы.
Девушка, похоже, решила пойти на всё, чтобы отстоять честь своей семьи: в суде Джоли заявила, что не хочет, чтобы её детей воспитывала новая возлюбленная её бывшего мужа Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston).
Впрочем, суд посчитал такое заявление Джоли не убедительным и опроверг иск девушки.
Popcake.tv: последние новости
Егор Крид показал своих любимых женщин Певица Рианна ждет ребенка У участницы шоу «Холостяк» отобрали ребёнка
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, заплатившие за славу смертью5
Лена Ленина разделась на пляже11
Как выглядели доисторические красотки5
Маленькая Рапунцель из Израиля покорила Сеть21
Может ли лопнуть мочевой пузырь18
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Фото, которые знаменитости готовы уничтожить
Звёзды Красота
14:54
Какие имена носили российские звезды в детстве
Звёзды
10:13
11 вещей, которые нужно знать о женщинах
Психология
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
00:05
50-летняя Стриженова показала селфи без фотошопа
Звёзды
09:00
Как победить трудного ребенка и сохранить нервы
Дети
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение