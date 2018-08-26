Анджелина Джоли вновь обвиняет Брэда Питта

Не так давно актриса обвинила Питта в том, что бывший муж не выплачивает ей ежемесячные пособия на детей. Однако, молодой человек утверждает, что ещё в 2016 году он дал Джоли 9 миллионов долларов на содержание семьи.

«Анджелина сейчас в ярости, она чувствует предательство. Она хочет, чтобы Питт почувствовал свою вину перед детьми», — рассказал близкий друг актрисы.

Девушка, похоже, решила пойти на всё, чтобы отстоять честь своей семьи: в суде Джоли заявила, что не хочет, чтобы её детей воспитывала новая возлюбленная её бывшего мужа Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston).

Впрочем, суд посчитал такое заявление Джоли не убедительным и опроверг иск девушки.