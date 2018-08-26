Анна Фроловцева: Испытываю чувство вины перед своим сыном

Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева в жизни — свекровь, мама и бабушка двоих внучек, с которыми она проводит все свободное время. В воспитании девочек она старается не совершать ошибок, которые допустила в свое время с сыном. Перед ним актриса до сих пор чувствует себя виноватой.

— Как-то так сразу пошло, — рассказывает 69-летняя артистка. — Когда Анька стала более-менее взрослой, была еще жива мама моего мужа Юры. Так вот, внучка посмотрела на нее, а потом на меня и сказала: «Вот она — бабушка, а ты — не бабушка!» Вот Аня и начала меня Нюрой н­азывать.

С внучками Фроловцева уже успела отдохнуть. Сначала со старшей она побывала в Италии, а потом в Германии.

— У внучек уже очень сильно проявляется характер. Мы стараемся как можем, чтобы какие-то вещи не усугублять.

— А как современных детей можно оградить от влияния у­лицы?

— Вы знаете, наверное, никак! Сейчас до детей доходит столько информации извне! В наше время конечно же все было по-другому. А еще они сейчас все погружены в свои телефоны! Вот недавно Полина была со мной на съемке, так я специально попросила режиссера, чтобы она снялась в одной из сцен, чтобы внучка не сидела в телефоне, а была занята делом.

— Полине понравилось?

— Она поняла, что это все не так просто. Даже немножко взбунтовалась на съемках, говорила: «Не пойду сниматься, я устала!» А я ей на это сказала: «Такая, Полечка, у нас профессия! Хочешь не хочешь, а раз уж ты вошла в кадр, ты там должна быть до конца!» Она попси­ховала еще немножко, а потом извинилась и пошла дальше сниматься. Они обе гуманитарии. Анька любит рисовать, она у нас мечтательница, летает в облаках. Любит шить, ходит в кружок. А у Полины есть актерские задатки, мы с ней стихи учим.

// кадр из сериала «Воронины» / телеканал СТС В 2005 году не стало мужа Фроловцевой — стоматолога Юрия Кузьменко . Теперь обязанности мужчины в семье выполняет сын Д­енис.

— Признаюсь, у меня совесть нечиста перед ним, потому что уделяла ему мало внимания, — говорит актриса. — Когда дети маленькие, нужно зарабатывать деньги, для того чтобы у них было все необходимое. Так и в моей жизни было. Мне только на пятом десятке сын перестал напоминать, что ходил в детский сад на пятидневку. А я ему на это всегда отвечала: «Дай бог, если ты два раза в неделю там ночевал — когда у меня был вечерний спектакль, а у папы смена!» На этих словах он замолкал. А сейчас вот успокоился, говорит: «Мама, я все понимаю!» Сыном больше Юра занимался. Я в основном отвечала за стирку, готовку, а муж Дениса и на коньки поставил, и в хоккей научил играть. Поэтому я и не удивляюсь тому, что Денис на меня обижался. Это удел всех детей актеров!

У Анны Фроловцевой нет странички в социальных сетях. А все из-за того, что она не любит выносить на публику свою личную жизнь. По той же причине Анну Васильевну невозможно увидеть ни на одном из ток-шоу.

— Есть вещи, о которых просто нельзя рассказывать, они лично твои, — говорит актриса. — Мне часто говорят: «Давайте мы про вас программу снимем!» А я отвечаю: «Все, что я хотела сказать, уже сказала! А чего не хочу говорить, никогда не скажу!» Мне не хочется на экране, извините за выражение, сопли на кулак наматывать! Про меня уже снимали несколько фильмов. Так вот, один из них так сделали: «Вот муж у нее умер, она так одинока!» В кадре я иду по улице и мне как будто бы очень плохо. Во время съемок у меня было совсем другое настроение, а режиссеры с помощью музыки придали такой драматизм, что мне действительно стало не по себе, когда я это увидела. А еще, когда в ток-шоу меня приглашают, говорят: «Так вы же можете что-то посоветовать героям!» А что я могу посоветовать? Люди годами разбираются в своих ситуациях, а мы придем и за 30 минут решим их судьбы? Я морального права на это не имею!