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Путин додавил реформу малой кровью
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Путин додавил реформу малой кровью 

Свободная пресса + ещё 69 30 августа 2018
Фото: Свободная пресса
Предложения президента Владимира Путина о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет (кабмин предлагал до 63 лет) обойдутся бюджету в 3,2 трлн. рублей. Об этом 29 августа заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире «России-1». Позже ее представитель уточнил «Дождю», что потребуется 3,6 триллиона — в течение шести лет после окончания переходного периода в 2028 году.
На деле — при кажущейся огромности — это не принципиальная для бюджета сумма. Она мало что значит в долгосрочных расчетах кабмина по пенсионной системе. Более того, по оценкам правительства, формула «минус три года для женщин» ослабляет экономический эффект от реформы всего на 20%.
Не слишком велики и расходы на внешне масштабный «компенсационный пакет», предложенный Владимиром Путиным. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов оценил его примерно в 500 млрд рублей до 2024 года. Голикова считает, что расходы будут несколько выше. По ее словам, самая дорогая мера — возможность досрочного выхода на пенсию в 2019–2020 годах.
Напомним: в первые два года реформы граждане смогут выходить на пенсию на полгода раньше. Кроме этого, снижены требования для выхода на досрочную пенсию по накопленному стажу на 5 лет: до 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. Многодетные матери при наличии троих детей могут выходить на пенсию в 57 лет; четверых — в 56 лет, пятерых — в 50 лет. Наконец, вводится давно анонсированная доплата в 25% фиксированной части страховой пенсии для пенсионеров, имеющих 30-летний и более стаж работы в сельском хозяйстве.
Вторая часть льготного пакета — введение социальных гарантий для специально вводимого статуса «предпенсионного возраста» (пятилетие до выхода на пенсию). Для этих граждан сохраняются федеральные льготы по налогу на имущество, и региональные льготы по ЖКХ и коммунальному транспорту.
Третья группа льгот — защита рынка труда для лиц предпенсионного возраста. В частности, увеличение до 11,5 тыс. рублей потолка пособия по безработице с ростом срока выплат такого пособия до года. Эта мера, кстати, оценивается в 5 млрд рублей в год — для федерального бюджета сущие копейки. Кроме того, действующий пенсионный возраст сохранен для коренных народов Севера — по оценкам, эта мера затронет всего 5,5 тыс. человек.
В целом, по мнению правительственных экспертов, затраты на «компенсационный пакет» не превысят 100–120 млрд рублей в год дополнительных федеральных расходов до 2024 года.
Все сказанное говорит об одном: поправки Путина — это попытка откупиться от российских пенсионеров малой кровью. Реформа, как и в варианте без президентских поправок, решает главную задачу — дает Кремлю существенную экономию в перспективе. Трансферт федерального бюджета в Пенсионный фонд теперь будет неуклонно снижаться, и через 12–13 лет станет нулевым. Это и есть реализация слов Путина, сказанных в телеобращении: «Жизнь людей, их пенсии, доходы на годы вперед не могут и не должны зависеть от цены на нефть».
А поскольку доходы бюджета в среднесрочной перспективе — в том числе от повышения НДС — аналитики оценивают как более высокие, чем сейчас, поправки Путина на бюджетной политике вообще никак не отразятся.
Словом, российскую власть можно поздравить. Ей удалось протащить пенсионную реформу в том виде, как и планировалось.
— Власти основательно задурили голову населению, рассуждая о целях реформы и поправках к ней, — считает доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский. — На деле, поправки Путина — это детали, которые не имеют отношения к настоящей цели. А она, на мой взгляд, заключается в фактическом дефолте накопительного компонента пенсионной системы.
В 2022 году должны были выходить на пенсию первые женщины, имеющие право на получение пенсионных накоплений. А мужчины, без учета досрочного выхода на пенсию, — с 2027 года.
Между тем, денег в накопительной пенсионной системе нет. Деньги эти потрачены — что в ВЭБе, что в негосударственных пенсионных фондах. Иными словами, государству пришлось бы выплачивать рубль компенсации на рубль взносов. Но рубль 2002 года и 2022-го — две большие разницы.
Тут же возникли бы разговоры, куда делись пенсионные накопления? Сразу бы начали вспоминать о неэффективных вложениях. О том, что эти деньги «убежали» в Лондон, что за счет этих денег выплачивали часть долга Парижскому клубу в 2003 году. В итоге, удар по власти был бы несопоставимо более тяжелым по сравнению с тем, что мы наблюдаем сегодня.
И нынешняя история с переносом пенсионного возраста на более поздний срок напоминает гордиев узел, который разрубил Александр Македонский. То есть, было предложено — и реализуется — кардинальное решение этой проблемы. А детали повышения пенсионного возраста — решения проблемы гордиевого узла — повторюсь, не имеют принципиального значения.
На 500 млрд рублей больше или меньше — абсолютно не принципиально.
«СП»: — Распространенное мнение: в бюджете нет денег на выплату пенсий. Это так?
— Денег в бюджете много. По итогам полугодия, профицит бюджета за шесть месяцев 2018 года составляет 2,2% ВВП — это уже 1,5-2 трлн. рублей. Плюс к тому, идет налоговый маневр, по которому бюджет в этом году может получить порядка 2,5 трлн. рублей. Плюс на пополнение бюджета работает ужесточение контроля за поступлением налогов и взносов, которое проводит ФНС.
Денег много, и переварить дефицит Пенсионного фонда по страховым пенсиям — по оценке Минфина, он составляет 632 млрд рублей, — никакого труда не составляет.
Но именно перенос выхода на пенсию первых женщин, которые имеют право на пенсионные накопления с 2022 на 2027 год (после поправок Путина) решает проблему пенсионных накоплений на 100%.
«СП»: — Каким образом?
— С помощью индивидуального пенсионного капитала, куда будут переведены все пенсионные накопления. А дальше переведут в новые НПФ, где ИПК будет складироваться. Уже оттуда, в рабочем порядке, будут делаться выплаты — при помощи поступлений из федерального бюджета, посредством возобновления перечисления пенсионных накоплений с 2020 года.
В результате, повторюсь, проблема будет закрыта. На деле, это решение властной проблемы — проблемы правительства — за счет реформирования не имеющей прямого отношения к этой проблеме пенсионной системы.
То есть, суть проблемы — грубо говоря, в воровстве пенсионных накоплений. В том, что ни государство, ни частные НПФ не могут внятно объяснить, куда делись эти деньги. И решается эта проблема не путем разбирательств, которые могут длиться годами, а посредством кардинального изменения конфигурации пенсионной системы.
Все это, с моей точки зрения, — не более чем очередное властное лицемерие.
Напомню, что 2022 год — это время, когда власть намеревается полным ходом осуществлять трансферт своих полномочий. Предполагается, что в это время начнет функционировать Госсовет, могут быть объявлены внеочередные президентские выборы.
В этих условиях то, что мы наблюдаем сегодня — а именно, окончание дискуссии о повышении пенсионного возраста, — однозначно лучший выход из того, что могло бы быть. Это решение устраняет масштабное социальное недовольство в начале 2020 годов, которое нас ожидало. С этой точки зрения, лично я то, что происходит сегодня, оправдываю.
«СП»: — Увидим ли мы теперь разогрев протеста, уличные акции?
— Нет. Протест в России до определенного момента выглядит сдавленным, завуалированным, молчаливым, не связанным с открытыми выступлениями. Все понимают, что велика вероятность создать прецедент Майдана в северной стране — а это никому не надо, никому не интересно.
Поэтому будет молчаливое противостояние. До поры до времени это будут протесты в формате, аналогичном итальянским забастовкам, или ухода в серый сектор, или отказа от инициатив по развитию предпринимательства и обелению доходов.
Вот это будет иметь место. А на улицу русского человека толкнет ситуация, либо когда станет очевидным предательство национальных интересов группой первых лиц, чего быть не может, либо крайнее оскудение и нищета, что при профицитном бюджете нашей стране не грозит.
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