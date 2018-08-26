Студентам очного отделения вуза/ссуза платят пенсию по потере кормильца?

Моя дочь, получающая пенсию по потере кормильца, окончила школу, поступила на очное отделение в вуз. Я правильно понимаю, что пенсию ей ещё сколько-то лет должны платить?

Правильно. Только зачисленным на очное отделение студентам (не важно — ссуза или вуза), получающим пенсию по потере кормильца, нужно не забыть представить в Пенсионный фонд справку из учебного заведения для того, чтобы выплата была продлена.

— Достаточно принести справку один раз, в начале обучения, после этого информация о студенте поступает в рамках информационного взаимодействия между ПФР и учебным заведением, — поясняет начальник управления организации назначения и выплаты пенсий краевого ОПФР Ирина Неверова.

Но нужно помнить, что пенсия по потере кормильца совершеннолетним во время очного обучения выплачивается не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет. При отчислении с очного отделения, переводе на заочное, по окончании учебы или достижении студентом 23-летнего возраста выплата пенсии по закону прекращается. О прекращении учебы студент должен немедленно сообщить в территориальный орган Пенсионного фонда. Если произойдёт переплата, то ПФР будет вынужден взыскать неправомерно полученные средства.