Школьная учительница подрабатывала секс-преподаванием

В Мичигане родители пытаются добиться увольнения школьной учительницы, которая после уроков снимается в видео для взрослых. Однако женщина отказывается уходить, так как не нарушает законы штата, передаёт Vlad Time.

Родители одной из американских школ узнали, что учитель их детей после работы подрабатывает порноактрисой. Женщина создала собственный сайт, где публикует взрослые видео с мужем.

Мамы и папы детишек устроили настоящую травлю педагога и потребовали от руководства учреждения распрощаться с учителем. В противном случае родители готовы забрать детей и перевести их в другую школу.

Однако женщина законы не нарушила, поэтому уволить её не могут. Да и сама учительница уходить с любимой работы не собирается.

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