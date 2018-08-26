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В Волжском годовалая девочка выпала из окна многоэтажки
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В Волжском годовалая девочка выпала из окна многоэтажки 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В городе Волжском Волгоградской области из окна жилого многоэтажного дома выпала годовалая девочка. Малышка сейчас в больнице под наблюдением медиков.
Девочка под наблюдением медиков
Вчера, 25 августа, в детскую больницу была доставлена годовалая девочка, выпавшая из окна. Малышка залезла на подоконник и оперласьна хлипкую москитную сетку.
— Родители вызвали скорую в 15:00, — сообщили V1.ru в экстренных службах города Волжского. — Пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозами сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма под вопросом.
Выжить ребенку помогло лишь то, что квартира, где она живет с родителями, находится на первом этаже. По данным врачей, состояние ребенка сейчас уже не вызывает опасений. За состоянием малышки наблюдают.
Волжанам и волгоградцам в очередной раз напоминают об опасности оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Москитные сетки не способны выдержать веса ребенка.
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