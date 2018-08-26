В Волжском годовалая девочка выпала из окна многоэтажки

В городе Волжском Волгоградской области из окна жилого многоэтажного дома выпала годовалая девочка. Малышка сейчас в больнице под наблюдением медиков.

Девочка под наблюдением медиков

Вчера, 25 августа, в детскую больницу была доставлена годовалая девочка, выпавшая из окна. Малышка залезла на подоконник и оперласьна хлипкую москитную сетку.

— Родители вызвали скорую в 15:00, — сообщили V1.ru в экстренных службах города Волжского. — Пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозами сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма под вопросом.

Выжить ребенку помогло лишь то, что квартира, где она живет с родителями, находится на первом этаже. По данным врачей, состояние ребенка сейчас уже не вызывает опасений. За состоянием малышки наблюдают.

Волжанам и волгоградцам в очередной раз напоминают об опасности оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами. Москитные сетки не способны выдержать веса ребенка.