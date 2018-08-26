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Раздраженная жена спрашивает свекровь совета о детях. Но, итог истории — это нечто!
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Раздраженная жена спрашивает свекровь совета о детях. Но, итог истории — это нечто! 

Карельские вести 2 часа назад
Дарси пришлось растить ребенка самостоятельно, потому что ее, так называемый, домашний мужчина всегда был в баре со своими друзьями, а когда его не было, он всегда расслаблялся дома.
Она вызвала свою свекровь в особенно трудный день, с которой не всегда имела наилучшие отношения, потому что она склонна была оставаться на стороне своего сына, а не предлагала женщине какую-либо поддержку.
Дарси спросила: «Не могли бы вы сказать мне, кто изменит ребенка, если он сам себя подставит? Это отец или мама?»
«Это всегда мать, дорогая, » — снисходительно сказала свекровь.
«Хорошо, — сказал Дарси — не могли бы вы зайти? Ваш сын напился, но сам не пил.»
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