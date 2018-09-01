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«Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня»:… классно? Тест по вечным хитам с линеек
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«Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня»:… классно? Тест по вечным хитам с линеек 

e1.ru + ещё 13 42 минуты назад
Фото: Ридус
Вот этот день и наступил — 1 сентября во всех школах страны. По улицам ходят толпы невыспавшихся детей и взволнованных родителей. А на линейках кроме стихотворений и приветственных речей, не стихают песни. Причём они не особо-то изменились за последние 20, 30, а то и все 40 лет. С первых нот узнают старые добрые песни о школе родители, а то и бабушки-дедушки первоклашек.
Давайте проверим, помните ли вы наши любимые песни? Мы немного пробежались по главным хитам, многие из которых звучали в популярных детских фильмах, и составили тест.
Споем?
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