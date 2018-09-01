«Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня»:… классно? Тест по вечным хитам с линеек

Вот этот день и наступил — 1 сентября во всех школах страны. По улицам ходят толпы невыспавшихся детей и взволнованных родителей. А на линейках кроме стихотворений и приветственных речей, не стихают песни. Причём они не особо-то изменились за последние 20, 30, а то и все 40 лет. С первых нот узнают старые добрые песни о школе родители, а то и бабушки-дедушки первоклашек.

Давайте проверим, помните ли вы наши любимые песни? Мы немного пробежались по главным хитам, многие из которых звучали в популярных детских фильмах, и составили тест.

Споем?