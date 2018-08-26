Превращаем беременность в праздник. Советы гинеколога

Нет ничего более важного и ценного в жизни, чем наши дети. Несмотря на все трудности, сложности нашей быстротечной жизни, несмотря на экономическое положение в стране и уровень жизни семьи, женщины рожали, рожают и будут рожать. Этот вопрос встает перед всеми.

Что сделать, чтобы беременность превратить в праздник, радостное событие для мамы, папы, всех членов семьи, рассказывает наш эксперт — врач акушер-гинеколог Светлана Садкова.

— Светлана Викторовна, как вести себя при беременности, воспринимать это состояние как приятное событие?

— Важно узнать об этом процессе как можно больше, да и как можно раньше. И, конечно, неправильно всю ответственность перекладывать на слабый пол. Беременность — это, наверное, самый важный и ответственный процесс для любой женщины, каждой семьи, и ответственность за правильное поведение до и во время беременности лежит на плечах обоих партнеров. К сожалению, многие пары пускают этот процесс на самотек. Будет ли беременность запланированной или неожиданной, важно заранее подготовиться к этому и получить максимум информации о своем здоровье, о правилах поведения до и во время беременности. Итак, первый этап — узнать до планирования беременности как можно больше о своем здоровье. Это обязательно касается обоих партнеров.

— Дайте, пожалуйста, несколько советов парам, мечтающим о ребенке.

— Для начала будущим родителям надо определить группу крови и резус-фактор, узнать, нет ли инфекций, передающихся половым путем (и не стоит устраивать разборки, если будут выявлены инфекции — заражение возможно различными путями, самое главное — вылечить эти заболевания до наступления беременности). Обязательно надо исключить гепатит, ВИЧ, сифилис, при обнаружении других инфекций пролечиться обоим партнерам. Для будущей мамы очень важно владеть полной информацией о перенесенных детских инфекциях с определением иммунитета к ним. Если вдруг выяснится, что девушка не болела краснухой, то за шесть месяцев до планирования беременности надо сделать прививку, чтобы надежно защитить своего будущего малыша от возможных пороков развития на случай заболевания краснухой во время беременности. Необходимо исключить наличие в семье туберкулеза — это хороший повод сделать флюорографию всем членам семьи, живущим вместе, для уточнения своего здоровья. Супругу стоит сделать спермограмму, супруге — гемостазиограмму. Показаться стоматологу, лору, терапевту и при необходимости пролечить хронические заболевания, таким образом предотвратить возможные осложнения беременности заранее. Беременность — не только счастье, но и большая нагрузка на организм женщины. Покажитесь офтальмологу, пусть уточнит состояние вашего глазного дна и сетчатки. Если выявятся проблемы, с ними можно будет разобраться еще до беременности. То, что раньше обследовалось и лечилось долго, сейчас решается практически за один визит к врачу. Не бойтесь обследоваться — чем раньше вы это начнете, тем быстрее ваше желание забеременеть исполнится! Надо научиться прямо и открыто смотреть правде в глаза, ведь сила в знании!

— Светлана Викторовна, детей, родившихся благодаря методу ЭКО, часто называют детьми «из пробирок». Они действительно зарождаются в колбе?

— Встречу достойного сперматозоида со зрелой яйцеклеткой приходится проводить не в привычных фаллопиевых трубах, а способствовать их слиянию под микроскопом и «в пробирке». Таким образом, оплодотворенная яйцеклетка находится под постоянным наблюдением врачей первые 2–4 суток в инкубаторе и только потом осуществляется перенос эмбриона в полость матки будущей мамы. Но это только часть большой работы. Дальше предстоит регулярное использование препаратов, которые будут способствовать имплантации и дальнейшему развитию эмбриона. Постоянная опека, консультация и поддерживающая терапия просто необходимы и будущей маме, и ее растущему малышу. Это очень долгий, ответственный путь к родительству, который не всегда с первой попытки приносит долгожданный результат.

— Не все верят в то, что ЭКО им поможет, не все же могут забеременеть после процедуры. Что делать?

— Эффективность ЭКО сейчас составляет 30–40 процентов, а по некоторым центрам превышает и 50 процентов. Не откладывайте свое здоровье и свое будущее в долгий ящик. Чем раньше вы проведете обследование своего здоровья, тем проще и быстрее будет путь к исполнению заветного желания стать родителями. Для женщин, ведущих очень активный образ жизни, нередко представляет сложность найти время для посещения врачей и прохождения необходимых исследований. Мир и технологии идут вперед, и сейчас даже консультацию гинеколога и других узких специалистов можно получить в удобное время и не только в медицинском центре, но и на дому. Сдать анализы, сделать УЗИ, ЭКГ — все это можно осуществить в удобное вам время и в удобном месте. Будущая мама сможет получать необходимую медицинскую и психологическую помощь, пройти диагностику и получить консультации в удобное ей время, совмещая беременность с работой, с уходом за другими детьми. Главное — контролировать свое здоровье и процесс развития беременности, осознавая свою ответственность перед будущим малышом за его здоровье! Там, где здоровье, там и счастье!