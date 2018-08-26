В Аткарске полицейские задержали близнецов

Их остановили на улице инспекторы по делам несовершеннолетних в 22.30. Стражам порядка школьники признались, что они направляются к родственникам. К ним их отправила мать. В итоге, полицейские развернули детей и вернули домой. Родители рассказали, что попросили детей сходить к бабушке за солью. В итоге, на беспечных супругов составили административный протокол. Как их наказать, решат уже в суде. Правоохранители напомнили взрослым, что после десяти вечера гулять детям одним запрещено законом. По их словам, перед началом учебного года такие случаи не редкость. Родителей, как правило, штрафуют.