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В Аткарске полицейские задержали близнецов
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В Аткарске полицейские задержали близнецов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Их остановили на улице инспекторы по делам несовершеннолетних в 22.30. Стражам порядка школьники признались, что они направляются к родственникам. К ним их отправила мать. В итоге, полицейские развернули детей и вернули домой. Родители рассказали, что попросили детей сходить к бабушке за солью. В итоге, на беспечных супругов составили административный протокол. Как их наказать, решат уже в суде. Правоохранители напомнили взрослым, что после десяти вечера гулять детям одним запрещено законом. По их словам, перед началом учебного года такие случаи не редкость. Родителей, как правило, штрафуют.
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