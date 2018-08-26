Как вырастить ребенка счастливым: упражнения Воскобовича, Самбурской и другие методики

Старшее поколение все чаще утверждает, что дети нынче пошли «атомные» — растут, опережая таблицы развития, а потому и подход к ним нужен особенный. Раннее развитие, которое имеет армию поклонников среди современных мам, предлагает начинать обучение детей чуть ли не с пеленок. Хорошо, что методику каждая семья может выбрать, исходя из своих интересов и представлениях о правильном воспитании.

Методика Алисы Самбурской

Автор методики Алиса Самбурская считает, что музыка влияет на духовное и физическое развитие ребенка (регулирует кровяное давление, тонус мышц, стимулирует процессы восприятия и памяти; активизирует творческое мышление). Методика подходит всем детям. Заключается она в том, что обучающие занятия ребенка сопровождаются специально подобранной музыкой.

Игровые упражнения:

1. «Числа-картинки»: во время упражнений по количественной математике (счет) ребенка обучают визуально воспринимать числа. Например, при произношении числительного «два» предлагается визуально представить два предмета, а не цифру — так зарождается так называемое чувство числа.

2. «Зеркальное рисование»: положите перед ребенком чистый лист бумаги и дайте в обе руки малыша по фломастеру или карандашу. Обхватите своими руками его кисти и начинайте рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки. Рисовать хорошо под любую спокойную, плавную музыку.

3. «Колечко»: это упражнение хорошо выполнять под вальс (музыку в размере 3/4). Поочередно соединять в кольцо с большим пальцем все остальные: указательный, средний. Сначала упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем обеими — с переходом от одной руки к другой.

Методика Воскобовича

Эта методика — от практики к теории. Малыш решает массу интересных задач и познает цифры, буквы, формы, цвета. Отлично тренируется моторика рук, совершенствуется речь, мышление, воображение, память и логика. Игры Воскобовича всесторонне развивают личность. С их помощью процесс обучения чтению и счету проходит гладко и легко.

Игровые упражнения:

1. «Математические корзинки»

В специальные корзинки с разным количеством отделений малышу предлагают вложить вкладыши-грибы. Попутно идет сказочный сюжет: ребенок вместе с зверятами-цифрятами (Ежиком-Единичкой, Зайкой-Двойкой, Мышкой-Тройкой и другими) собирает грибы в корзинки, считает их, раздает зверятам равное количество грибочков и проверяет у кого корзинки полные, а у кого нет.

2. «Забавные буквы»

Это карточки с изображениями гласных букв русского алфавита в виде шутов-акробатов: первый шут изогнулся как буква А и зовут его Арлекин, другой шут скрутился буквой О и его имя — Орлекин, У представляется Урлекином, также существуют Ярлекин, Ырлекин, Юрлекин.

3. «Геоконт»

Популярная игра-конструктор. Это фанерная дощечка с гвоздиками, которые расположены в определенной последовательности. К игре прилагается набор цветных резинок и иллюстрированное пособие, содержащее творческие задания различной степени сложности — ребенок должен, цепляя резинки за гвоздики, создать заданные фигуры.

Система Вальдорфа

Вальдорфская школа отличается тем, что она направлена на развитие творческой стороны ребенка, а не на раннее интеллектуальное развитие (обучение письму, чтению или математике). Здесь вы не увидите телевизоры, телефоны и компьютеры. Упор делается на развитие личности ребенка.

Игровые упражнения: так как вальдорфская педагогика ориентирована на личность ребенка, то в ней нет четко разработанных упражнений и заданий. Это скорее философия жизни счастливых малышей в особенном семейном микроклимате.

1. В вальдорфском детском саду огромное внимание уделяют ручному труду: все дети, и мальчики и девочки, учатся вышивать, резать по дереву, работать на гончарном круге и даже на ткацком станке.

2. Там нет уроков рисования в общепринятом смысле, там игры с красками, во время которых дети учатся находить самостоятельные творческие решения. Красок при этом дается всего три: красная, желтая и синяя, и дети должны самостоятельно составлять дополнительные цвета из основных.

3. Специальных музыкальных занятий в вальдорфском детском саду нет, но ежедневно в группе проводится так называемая ритмическая игра: сочетание свободных движений с музыкой, пением, декламацией стихов. Кроме того, рассказывая детям сказку, воспитательница сопровождает свой рассказ игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте: ксилофоне, флейте, лире. Эти инструменты свободно лежат в группе, и каждый ребенок может взять его и попробовать поиграть самостоятельно.

Методика развития Марии Монтессори

Главная цель методики — помочь ребенку стать самостоятельным. Малышам дается установка на свободное развитие в том темпе и ритме, при котором получение знаний будет удобным и результативным. Родители и педагоги не сравнивают детей друг с другом, не устраивают соревнований между ними, а признают право за ребенком быть собой. Дети учатся и приобретают жизненный опыт, навыки самообслуживания.

Игровые упражнения:

1. «Рыбалка»: наливаем в кастрюлю воды и кидаем туда мелкие предметы (шарики, пуговицы); малыш вылавливает их ложкой или половником.

2. «Сортировка»: делаем из пластилина шарики разного цвета и берем соответствующие им по цвету тарелки, чашки. Шарики складываем в одну большую миску и просим ребенка разложить их ложкой по цветным емкостям.

3. «Рисунок манкой»: в поднос, крышку коробки или любую другую тару с ровным дном и невысокими бортиками насыпьте тонким слоем манку и рисуйте на ней, как на песке — пальцами, палочками, формочками.

Система Ховарда

Методика называется «Английский — мой второй язык». Во время занятий педагог или мама разговаривают с малышом на английском языке, никаких оценок не ставят. Внимание уделяется становлению характера ребенка, поощряется его самостоятельная работа над собой. Пока ребенок не освоит материал, к новому не переходят.

Игровое упражнение: так как это не столько комплекс занятий, сколько способ учиться, стоит обратить внимание не на упражнения, а, например, на видео по системе Ховарда.

Гениями не рождаются: для воспитания ребенка необходимы усилия и простая любовь. Уделяйте своим отношениям с малышом больше внимания: чаще его целуйте и обнимайте. По мнению Ховарда, сердце и мозг связаны между собой. Поэтому процесс обучения будет проходить легко и радостно, если кроха будет знать, что родители всегда готовы его поддержать.

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