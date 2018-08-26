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Пропавших из бежецкого интерната детей нашли в Удомле
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Пропавших из бежецкого интерната детей нашли в Удомле 

tvernews.ru 2 часа назад
Фото: tvernews.ru
Дети найдены у мамы одного из пропавших. На данный момент они доставлены обратно в школу-интернат.
Напомним, вечером 25 августа трое воспитанников ГКОУ «Бежецкая школа-интернат №1» 2001 и 2003 года рождения пропали. По факту исчезновения детей следователи начали проводить проверку.
Как сообщает Министерство образования Тверской области, все это время подростки находились в Удомле, у матери одного из воспитанников.
По случаю самовольного ухода воспитанников администрация учреждения оперативно подала заявление в полицию. Днем 26 августа подростки были найдены силами самих сотрудников учреждения.
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