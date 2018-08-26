Какие умные часы выбрать ребенку? Тестируем популярные модели Smart Baby Watch

Дети взрослеют невероятно быстро, а о первой самостоятельности всерьез можно говорить, когда ребенок впервые уходит на площадку без сопровождения родителей. Но при этом сердце не остается спокойным, а переживания по поводу того, куда он ушел, с кем заговорил и не покинул ли он оговоренную территорию, все равно не исчезают.

С ситуацией первых самостоятельных прогулок я столкнулась этим летом, когда моему сыну исполнилось 8 лет. Проблема многоквартального микрорайона, в котором мы живем — это невозможность увидеть детские площадки из окна. Чтобы хоть как-то снизить градус моего беспокойства, было решено купить первый телефон.

Все бы ничего, да вот только однажды решив все-таки выйти и посмотреть, во что и с кем играет мой сын, была моментально рассекречена банда мальчишек — вместо того, чтобы гонять мяч во дворе, как все нормальные дети, они играли в Майн Крафт — как все нормальные, но современные дети. Среди дополнительных минусов чуть позже появился пункт с треснутым экраном и еще один — с выпавшим из кармана и потерянным новеньким смартфоном соседского ребенка.

Минусы смартфона для детей маленького возраста:

дети играют в игры на телефоне, стоит только отвернуться

иногда не слышат телефон (если он, допустим, валяется в рюкзаке)

могут неожиданно закончиться деньги на телефоне, и ребенок не сможет позвонить

ребенку могут звонить спамеры

телефон легко потерять или просто где-то оставить

телефон может разрядиться в любой момент

Восемь лет — еще не слишком сознательный возраст для ребенка, а контроль дает родителям хоть какое-то спокойствие. Поэтому было решено поменять телефон на smart watch — популярные умные часы для детей с GPS-навигатором.

Сейчас магазины предоставляют большой выбор детских умных часов и, в принципе, все они имеют примерно одинаковый ряд характеристик с небольшими отступлениями. Я пересматривала и изучала модели smart watch, чтобы выбрать для сына самые интересные и достойные часы.

GPS-часы Q50 Розовые часики — это модель Q50 Модель выпускается в 3 цветовых решениях: зеленый, голубой и розовый. Эти часики я чаще всего видела на руках у малышей — именно с этой модели и началось мое знакомство со смартвотчами.

Эта модель с маяком Q36 имеет полностью силиконовый корпус и 4 кнопки на двух боковых панелях. Отдельно расположена кнопка SOS — для экстренного вызова по выбранным номерам, кнопки под маркировкой 1 и 2 — для быстрого вызова и кнопка выключения — для ответа на звонок. Собственно, именно эти кнопки мне и не понравились: у ребенка начиналась путаница — почему можно звонить первой и второй кнопкой, зачем тогда SOS и почему кнопкой выключения вдруг можно отвечать на звонок.

Плюсы модели:

информация о текущем местонахождении ребенка

информирование родителей о низком заряде устройства

кнопка экстренного вызова

информирование родителей о снятии устройства с руки

ограничение разрешенных к звонку номеров

Меня лично не устроил сам экран — черно-белый, старинный, как на обычных часах. А также подключение к каждой кнопке только трех номеров — не хватало организованности в этой модели. Но совсем маленьким детям, которые еще на «вы» с техникой и не умеют читать, такие часики могут вполне подойти. С другой стороны, зачем малышу нужны часы, ведь он всегда гуляет с мамой или папой.

Детские GPS-часы Babywatch Classic

Модель часов Babywatch Classic

И по форме, и по цветам, и по содержанию эта модель часов очень напоминает предыдущую. Возможности у данной модели также полностью совпадают, за исключением того, что список исходящих номеров состоит только из двух, а это невероятно мало! По сути, ребенок может позвонить самостоятельно только маме и папе, а вот бабушке уже не может. Соответственно, и кнопка SOS будет прозванивать только по двум номерам. Зато эта модель не боится влаги, а потому даже после дождя с ней ничего не случится.

Модели Babywatch Classic и Q50 отличаются только кнопками и расположением динамика

Smart Baby Watch Q60s

Модель часов Q60s в оранжевом и голубом цветах

Вот это уже та самая модель, которая заставила меня задуматься о покупке. Три интересных цвета — розовый, голубой и оранжевый, а еще большой цветной экран! Часики работают на приложении SeeTracker, которое устанавливается на смартфон одного из родителей. Через это приложение вы контролируете весь процесс работы часов.

Я отказалась от покупки данной модели только по двум причинам — экран для руки моего восьмилетнего сына оказался слишком большой, да и сам экран был хоть и цветной, но не сенсорный. А для такого возраста это уже не комильфо.

Размер часов Smart Baby Watch Q60s на моей взрослой руке

Smart Baby Watch Paxplus

Эта модель часов очень похожа на модели Smart Baby Watch GW100 или Q80, которые также в большом количестве продаются во всевозможных интернет-магазинах. Именно на часах фирмы Paxplus мы остановили свой выбор по нескольким причинам. Сами часы выпускаются в трех цветах: розовый, голубой и оранжевый, и имеют цветной сенсорный экран, который меньше по размеру, чем у Smart Baby Watch Q60s, но смотрится гармоничнее на детской руке.

Слева на руке сына модель часов Q60s, справа — Paxplus

Мне понравилось, что у гаджета нет большого количества кнопок на боковых панелях, в которых можно запутаться — только одна кнопка SOS, она же — и выключения. В часах очень удобное русское меню, которое быстро изучилось ребенком в первый же вечер путем листания экрана.

Плюсы часов Paxplus:

все действия с часами контролируются с приложения, установленного на телефон родителей

телефон можно выключить на расстоянии

функция обратного звонка (когда часы работают в автономном режиме: на самом экране ничего не отображается, при этом вы слышите все, что происходит вокруг — с кем общается ребенок, и где он находится)

сенсорный экран

отправка сообщений, голосовых сообщений, чат с друзьями (телефон может «подружиться» с другим детским телефоном)

постоянное информирование (о зарядке телефона, счете и других параметрах)

GPS-трекер и Wi-Fi навигатор — точность определения местоположения ребенка и его пошаговый путь

индикатор здоровья ребенка

индикатор снятия часов с руки,

кнопка SOS, а также ограничение исходящих и входящих звонков

Но на самом деле самой главной точкой в выборе примерно одинаковых моделей послужила безопасность конкретных часов. Зная о том, что большинство часиков сейчас прилетают к нам из Китая, мне хотелось быть уверенной в качестве продукции и безопасности материалов, из которых они выполнены. Поэтому я и выбрала единственные сертифицированные в России на данный момент часы для своего ребенка.

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