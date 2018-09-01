10 новых школ открылись в Подмосковье в День знаний

В День знаний на территории Подмосковья открылись десять новых школ, также запланировано открытие около восьми новых учебных учреждений с 2019-го года, сообщил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что в новом учебном году количество школьников в Подмосковье увеличилось на 40 тысяч человек.

«Хочу поздравить всех, пожелать нашим ученикам и дорогим детям успехов, прорывов, достижений», — добавил Воробьев.

Губернатор отметил, что каждую школу, которая открывается в Московской области, делают по высоким стандартам.

«Это важно, потому что сегодня дети проводят в школе гораздо больше времени, чем ранее», — заключил глава региона.

Всего в Подмосковье более 1,5 тысяч школ, из них свыше 1,3 тысяч являются муниципальными. Обучение в школах осуществляешься для 855 тысяч учеников, из них около 96,7 тысяч являются первоклассниками. В Московской области трудятся 51 тысяча педагогов.