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А. Воробьев: Около 100 школ планируют начать строить в Подмосковье в марте-апреле 2019 г.
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А. Воробьев: Около 100 школ планируют начать строить в Подмосковье в марте-апреле 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 100 новых школ планируется начать строить в Московской области в марте и апреле 2019 г. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе форума педагогов региона.
«В марте-апреле следующего года мы должны будем заложить порядка 100 школ одновременно за два месяца. Иначе у нас не получится реализовать тот план, который требует от нас жизнь и наш президент», — сказал А. Воробьев.
Он также напомнил, что Московская область является лидером по строительству школ в стране.
«Мы стараемся не жалеть денег, мы стараемся увеличивать наше ассигнование на образование. Это касается не только строительства новых школ. Хотя мы первые в стране по количеству школ, которые строим и будем строить», — пояснил А. Воробьев.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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