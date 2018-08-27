Более 9 тысяч человек: Лидия Антонова рассказала об объединениях педагогов в Подмосковье

Как сделать процесс образования более увлекательным для подмосковных школьников. Эту важную тему обсудила на конференции президент ассоциации «Учителя Подмосковья» Лидия Антонова

По мнению Антоновой, каждый педагог может найти способ увлечь ученика предметом. В большей степени это зависит от начинающих преподавателей. Не исключено, что именно они смогут разработать совершенно новую образовательную методику. Однако и самим учителям иногда требуется помощь. И одна из главных задач конференции — ее оказать. Разобрав основные вопросы, педагог сможет самосовершенствоваться, а также мотивировать детей получать образование. В этом деле немаловажную роль играют ассоциации педагогов в Подмосковье.

Лидия Антонова рассказала, что на сегодняшний день работают 25 предметных ассоциаций, несколько находятся в стадии организации. Например, педагогов китайского языка.

«Одним из результатов совместной деятельности ассоциаций и Министерства образования Московской области является тот факт, что наша работа нужна, востребована, интересна, что ее ждут на наших территориях», — отметила она.

В состав подобных ассоциаций входит более 9 тысяч человек. По словам Антоновой, в организациях состоят лучшие педагоги не только из Подмосковья, но и со всей России.