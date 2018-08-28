Губернатор Подмосковья анонсировал строительство новых школ в регионе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости . Строительство около 100 школ запланировали власти Московской области , объекты начнут строить весной 2019 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

"Мы обсуждали, что в марте–апреле следующего года мы должны будем заложить порядка 100 школ одновременно за два месяца, а иначе у нас не получится реализовать тот план, который требуют от нас жизнь и наш президент", — заявил Воробьев.

Он также добавил, что подмосковное правительство старается не жалеть средств и увеличивать финансирование в сфере образования. Воробьев отметил, что это относится не только к строительству новых школ.