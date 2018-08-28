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Губернатор Подмосковья анонсировал строительство новых школ в регионе
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Губернатор Подмосковья анонсировал строительство новых школ в регионе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Строительство около 100 школ запланировали власти Московской области, объекты начнут строить весной 2019 года. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.
"Мы обсуждали, что в марте–апреле следующего года мы должны будем заложить порядка 100 школ одновременно за два месяца, а иначе у нас не получится реализовать тот план, который требуют от нас жизнь и наш президент", — заявил Воробьев.
Он также добавил, что подмосковное правительство старается не жалеть средств и увеличивать финансирование в сфере образования. Воробьев отметил, что это относится не только к строительству новых школ.
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