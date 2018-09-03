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Подмосковные школы примут на 41 тыс. учеников больше, чем годом ранее
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Подмосковные школы примут на 41 тыс. учеников больше, чем годом ранее 

РИА Новости + ещё 73 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН (Московская область), 3 сен — РИА Новости. Школы Московской области примут на 41 тысячу учеников больше, чем в прошлом году, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на торжественной линейке в гимназии имени Евгения Примакова.
right"Хочу еще раз всех поздравить с началом учебного года. В Подмосковье в этом году 870 тысяч человек идут в школу — на 41 тысячу больше, чем годом ранее", — отметил глава Московской области.
В торжественном мероприятии принимал участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, а также Нана Примакова, дочь советского и российского политического и государственного деятеля.
Гимназия имени Примакова представляет собой многопрофильный научно-образовательный комплекс непрерывного цикла для детей в возрасте от трех до 16 лет. Она состоит из школы полного дня на 550 мест и детского сада на 225 мест.
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