Подмосковные школы примут на 41 тыс. учеников больше, чем годом ранее

right"Хочу еще раз всех поздравить с началом учебного года. В Подмосковье в этом году 870 тысяч человек идут в школу — на 41 тысячу больше, чем годом ранее", — отметил глава Московской области.

В торжественном мероприятии принимал участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров , а также Нана Примакова, дочь советского и российского политического и государственного деятеля.

Гимназия имени Примакова представляет собой многопрофильный научно-образовательный комплекс непрерывного цикла для детей в возрасте от трех до 16 лет. Она состоит из школы полного дня на 550 мест и детского сада на 225 мест.