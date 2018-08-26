Психологи рассказали, как подобрать учителя первокласснику

Родители, чьи дети в следующем году пойдут в школу, уже сейчас занялись поиском подходящего учителя. Ведь именно от него зависит, как быстро ребенок вольется в школьный коллектив, полюбит ли он учебу, какова будет его успеваемость. Мамы и папы посещают школьные собрания будущих первоклассников, отдают детей на курсы подготовки к школе, где могут понять стиль ведения урока тем или иным учителем. Наиболее эффективным инструментом при выборе педагога остается «сарафанное радио» и опыт учебы старших детей.

Однако выбирать учителя нужно с учетом психологических особенностей ребенка.

Мамы и папы, как правило, задолго до 1 сентября ищут тех, кто уже учился у приглянувшегося учителя, на форумах в Интернете и в школьных дворах, чтобы из первых уст узнать, чем живет специалист: выясняют его заслуги, методику, стаж и даже спрашивают о личной жизни. Родители понимают, что «навороченный» лицей сейчас не панацея, под красивой вывеской может скрываться не очень качественное обучение и равнодушие к детям. В начальной школе лучше всего искать не учебное заведение, а опытного педагога. Школа же должна быть в шаговой доступности. Утренние поездки на другой конец города в какую-нибудь специализированную гимназию вряд ли дадут те результаты успеваемости, о которых вы мечтали, ведь ребенку придется вставать раньше, уставать в дороге, у него сократится время на выполнение домашнего задания. Но могут ли родители сами понять, подойдет или нет выбранный ими педагог именно для их ребенка? О своих ошибках при поступлении сына в первый класс нам рассказала Елизавета из Подмосковья:

— Мне 35 лет, и мой ребенок в прошлом году впервые пошел в школу. Я не стала отдавать его к учителю, которого все хвалили, — она мне показалась строгой. Я боялась, что будет «зажимать» ребенка, и отдала его к молодому специалисту, у которой горели глаза, она постоянно что-то придумывала, делала современные презентации. Но со временем я поняла, что ребенок ничего не понимает на уроках — все пришлось проходить дома заново. Во втором классе встал вопрос о репетиторе: Миша не умел толком ни писать, ни читать. Я поняла, что сын слишком активный и молодая учительница с ним просто не справлялась. Во втором классе я перевела его к строгому учителю и в сильный класс. Ребенка как подменили: появился интерес к учебе, ответственность, желание конкурировать с другими детьми. Хотя все оценки были на балл ниже. А вот знаний и мотивации больше. Жалею, что в первом классе не выбрала подходящую учительницу для сына. Сейчас приходится догонять его теперешних одноклассников.

Несмотря на промахи в выборе учителя, право решить, кто будет учить их ребенка, остается все-таки за родителями.

— Родители высказывают свои пожелания о том, к какому учителю они хотят отдать ребенка, а мы со своей стороны учитываем это почти всегда. Исключения составляют лишь те случаи, когда, например, у педагога класс уже наполнен. Тут мы не можем зачислить ребенка в ущерб другим детям, добавляя туда лишних учеников, — говорит директор школы №1748 «Вертикаль» Татьяна Банчукова. — Чтобы не было такого, что к одним записывается весь район, а другие классы не наполнены, мы приглашаем родителей на собрание и знакомим их со всеми учителями школы, делаем презентацию, рассказываем об их опыте и методиках. У нас учителя проходят строгий отбор, и плохих педагогов в нашей школе просто нет. Первоклассники — это самые благодарные дети. Сейчас главное для каждого учителя — это не потерять их доверие, заинтересовать учебой.

Вот несколько советов, которые дала детский психолог Мария Боровкова мамам и папам при выборе школы и педагога.

— Родители зачастую, отдавая ребенка в школу, становятся жертвами своих же амбиций, например, если они учились в сильной гимназии, то хотят туда же отдать будущего первоклашку, в то время как у него может и не быть способностей. При выборе педагога лучше всего прийти в школу заранее, дождаться конца уроков и поговорить с учителем, чтобы понять, что он за человек. Обратите внимание, как в его классе ведут себя дети на уроке. Я считаю, не возбраняется даже немного подслушать под дверью. Присутствует ли на уроке активность, радушие. Какой эмоциональный фон создан в классе, тишина на уроке или бурное обсуждение темы. Если ваш ребенок экстраверт, приглядитесь, приветствует ли педагог тех, кто поднимает руку, если интроверт, посмотрите, как педагог работает с теми, кто «ушел в себя», есть ли в классе место для отдыха и уединения. Если ваш ребенок плохо адаптируется к школе, проверьте, существует ли в классе режим дня и предупреждает ли учитель о смене рода деятельности заранее. Для слишком активных будет хорошим тот учитель, который проводит физзарядку, внедряет двигательную активность на уроке.

— Самое главное правило при выборе учителя своему ребенку-первокласснику — это понять, какой стиль в общении у преподавателя и какие у него требования, — говорит психолог одинцовской школы №12 Татьяна Селевина. — Например, если родитель авторитарен в семье, то и у учителя должна быть такая же манера поведения, если дипломатичен — то и новая «вторая мама» должна общаться примерно в таком же ключе. Это нужно для того, чтобы к ребенку дома и в школе были одинаковые требования. Ведь родитель и педагог — это команда, а команда должна действовать слаженно. Никогда нельзя при ребенке ругать учителя, потому что в этом случае мотивация к обучению падает.

По словам психолога, можно спросить будущего первоклассника, кто ему больше понравился, но полностью на мнение ребенка в вопросе выбора учителя опираться не стоит. Потому что бывает так, что учитель сегодня ребенка поощрил, и тот о нем хорошо отзывается, а завтра пожурил, и он уже его «не любит». Сейчас выстроили такую систему, где школьника без труда могут перевести к понравившемуся педагогу в любом классе. Но лучше, конечно, это делать как можно быстрее, лучше с первого класса правильно выбрать учителя, в крайнем случае в начальной школе. Те родители, чьи дети уже в этом году сядут за парты, еще могут поменять свое решение и выбрать подходящего учителя, взвесив все за и против.

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