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Тренировки по действиям в ЧС проведут в школах и детских садах Подмосковья в сентябре
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Тренировки по действиям в ЧС проведут в школах и детских садах Подмосковья в сентябре 

ТАСС + ещё 42 38 минут назад
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тренировки и эвакуации пройдут в сентябре во всех образовательных учреждениях Московской области, чтобы закрепить навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.
"В течение сентября во всех образовательных учреждениях Московской области будет проведен традиционный месячник безопасности. В ходе профилактических мероприятий с педагогическим составом и учащимися будут проведены тренировки и учебные эвакуации, для закрепления знаний о том, как правильно действовать в случае ЧС", — говорится в сообщении.
По словам Пестова, 1 сентября, когда в большинстве школ региона пройдут торжественные линейки, безопасность будут обеспечивать более 1260 пожарных и спасателей и более 270 единиц спецтехники. «Дежурство будет обеспечено во всех образовательных учреждениях, в которых пройдут праздничные мероприятия», — процитировали его в пресс-службе.
Пестов добавил, что специалисты пожарного надзора заблаговременно проверили школы, детские сады, высшие учебные заведения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
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