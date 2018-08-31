Тренировки по действиям в ЧС проведут в школах и детских садах Подмосковья в сентябре

Дмитрия Пестова. МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Тренировки и эвакуации пройдут в сентябре во всех образовательных учреждениях Московской области, чтобы закрепить навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе зампреда правительства Подмосковья

"В течение сентября во всех образовательных учреждениях Московской области будет проведен традиционный месячник безопасности. В ходе профилактических мероприятий с педагогическим составом и учащимися будут проведены тренировки и учебные эвакуации, для закрепления знаний о том, как правильно действовать в случае ЧС", — говорится в сообщении.

По словам Пестова, 1 сентября, когда в большинстве школ региона пройдут торжественные линейки, безопасность будут обеспечивать более 1260 пожарных и спасателей и более 270 единиц спецтехники. «Дежурство будет обеспечено во всех образовательных учреждениях, в которых пройдут праздничные мероприятия», — процитировали его в пресс-службе.

Пестов добавил, что специалисты пожарного надзора заблаговременно проверили школы, детские сады, высшие учебные заведения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.