Воробьев рассказал Путину о строительстве школ и детсадов в Подмосковье

Население Подмосковья каждый год увеличивается почти на 100 тысяч человек, и с каждым годом в регионе становится все больше детей, поэтому строительство школ и детских садов остается актуальным, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным

Путин в четверг провел рабочую встречу с Воробьевым, в ходе которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в Московской области.

«Регион растет, каждый год прибавляет 90-95 тысяч человек. И в этом году, и ранее в школу идут плюс 40 тысяч детей, 41 тысяча в этом году дополнительно пойдет, а в детские сады — плюс 20 тысяч каждый год. По Вашим указам мы реализовали программу детских садов. Казалось бы, решили проблему, но, учитывая то, что регион растет, дальше ее продолжаем, для того чтобы обеспечить всех детскими садами», — сказал Воробьев.

Воробьев добавил, что, согласно указам президента, в Московской области действует большая программа по строительству школ.

«В следующем периоде мы должны построить около 200 школ. Большие, красивые, просторные школы нам очень необходимы», — подчеркнул Воробьев.

Ранее Воробьев поручил строительному блоку регионального правительства держать на контроле ход строительства и сдачи в эксплуатацию новых школ.

Кроме того, в 2019 году в регионе одновременно начнут строительство около 100 школ.