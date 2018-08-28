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Выплаты молодым педагогам увеличат с 1 сентября в Подмосковье
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Выплаты молодым педагогам увеличат с 1 сентября в Подмосковье 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Молодые педагоги в Подмосковье будут получать 50 тысяч рублей в первый год работы в школе и 100 тысяч во второй. Об этом рассказала министр образования Московской области Марина Захарова.
«Для молодых специалистов у нас введена доплата, которую мы называем «подъемные», равна она 150 тысячам. 50 тысяч молодой специалист получает в первый год работы, 100 тысяч рублей он получает по окончании второго года работы», — сообщила Марина Захарова.
При этом молодой педагог обязан отработать в образовательном учреждении Московской области 3 года.
Также молодым специалистам с этого года увеличили ежемесячную доплату. Теперь молодой педагог, который устроился в школу после окончания учебного заведения, будет получать ежемесячную доплату в размере 6 тысяч рублей.
Доплаты в размере 5 тысяч рублей с 1 сентября будут также получать классные руководители.
В регионе продолжается программа «Социальная ипотека» для привлечения в Подмосковье педагогических кадров. Министр образования Подмосковья отметила, что в этом году количество мест увеличилось почти до 100. С этого года в программу включена категория воспитатель дошкольной образовательной организации.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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