29-летня Полина Диброва готовится менять подгузники

Взрослый супруг преподнес возлюбленной сюрприз

Семью Дмитрия и Полины Дибровых называют самой органичной и крепкой в нашем шоу-бизнесе. И это несмотря на солидную разницу в возрасте, хотя вначале публика говорила, что пара больше похожа на отца с дочкой. Впрочем, неравный брак не мог не отразиться на семье. На днях Полина узнала, что в 29 лет ей придется примерить роль старшего поколения.

«У меня появилась перспектива… Стану бабушкой в январе!», — поделилась Диброва в своем микроблоге. — «Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля».

Как оказалось, взрослая дочка Дмитрия от второго брака — Лада ждет ребенка. Девушка живет в Париже, она уже два года замужем за французом.