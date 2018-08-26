29-летня Полина Диброва готовится менять подгузники 

Взрослый супруг преподнес возлюбленной сюрприз
Семью Дмитрия и Полины Дибровых называют самой органичной и крепкой в нашем шоу-бизнесе. И это несмотря на солидную разницу в возрасте, хотя вначале публика говорила, что пара больше похожа на отца с дочкой. Впрочем, неравный брак не мог не отразиться на семье. На днях Полина узнала, что в 29 лет ей придется примерить роль старшего поколения.
«У меня появилась перспектива… Стану бабушкой в январе!», — поделилась Диброва в своем микроблоге. — «Как думаете, справлюсь с ролью? Мне кажется ничего такая бабуля».
Как оказалось, взрослая дочка Дмитрия от второго брака — Лада ждет ребенка. Девушка живет в Париже, она уже два года замужем за французом.