Играй по-крупному: 5 видов игрушек, которые заставят ваших детей полюбить финансы

Подсчет денег и создание собственной финансовой стратегии не всегда посильная задача даже для взрослого. Что уж говорить о ребенке. Портал Банки.ру специально в помощь родителям изучил рынок финансовых игрушек и подобрал несколько интересных вариантов.

Психологи, педагоги и специалисты по работе с детьми в один голос говорят: воспитывать, обучать и закладывать первичные знания в ребенке нужно начинать еще в самом раннем возрасте. Кроме того, и сам процесс обучения маленькому человечку дается в разы проще, чем взрослому. Так почему бы не вырастить полноценного финансиста? Даже если ребенок не пойдет в эту сферу, полученные навыки и умения точно не пропадут даром. А помочь в этом нелегком деле родителям могут игрушки. Но не обычные, а с финансовым уклоном.

Вариант первый. Нетривиально и красочно

Когда ваш малыш еще не говорит и не умеет считать, запоминайте с ним вместе цифры. Пусть ребенок периодически слышит и видит цифры от нуля до девяти. И лучше, если с такими «арифметическими друзьями» он будет знакомиться во время игры.

Самое простое решение здесь — купить плюшевые цифры. Они мягкие, приятные на ощупь, безопасные для игры и могут быть абсолютно любых фактур и цветов. Их даже можно сшить самостоятельно, для этого потребуется только ткань и холофайбер (для более натуральной игрушки можно выбрать гречку). Если решите делать такую игрушку сами, то лучше обработать швы на швейной машинке: так результат вашего творчества будет прочнее.

Не нравятся плюшевые цифры — возьмите погремушку в виде паучка, и пусть ребенок считает все его ножки.

Для аудиального запоминания существуют интерактивные игрушки. Обычно они «принимают форму» мишек, бегемотиков и других любимых малышами милых животных. Подобные плюшевые создания могут произносить цифры при включении или при нажатии на их части. Также они могут «экзаменовать» ребенка, «прося» озвучить нарисованную на лапке, хвостике или части пузика цифру.

Пожалуй, самым креативным решением для обучения малыша цифрам станет бизиборд (от англ. Buzy board — «занятая доска»). Сейчас это очень популярная покупка, дающая маме и папе передышку хотя бы на 15 минут.

Суть бизиборда тривиальна и гениальна одновременно — на большую поверхность (обычно из дерева) прикручиваются различные «раздражители», так любимые всеми детьми: телефонные трубки с проводами, оконные шпингалеты, дверные замки, компьютерные клавиатуры и многое другое. В Интернете продаются как уже готовые бизиборды, так и создаваемые на заказ. Среди готовых попадаются решения с цифрами и часами.

Иллюстрации #2 Вариант второй. Просто и со вкусом

Когда малыш научится держать в руках предметы и произносить слова, можно будет обратиться к вечной классике — счетным палочкам, а также перекидным счетам или более известным счетам абакус. Наверняка такие же были и у вас в детстве. Эти простейшие арифметические «инструменты» являются едва ли не самыми эффективными для обучения устному счету.

Цифры для изучения также могут быть написаны на деревянных и пластиковых кубиках, на маленьких жирафах (причем чем к большей цифре относится животное, тем длиннее у него будет шея), на летающих самолетиках, на пищащих определенное количество раз ежиках. Возможностей — масса, но выбирать свой вариант лучше вместе с ребенком, чтобы ему точно понравилось.

Фаворитом многих родителей является числовое домино. С ним ребенок не воспринимает обучение как скучный процесс, в нем просыпается азарт игры — не посчитать, а набрать большее количество очков за правильные ответы, чем мама. Сначала с помощью домино ребенок научится считать, а потом — решать примеры. Также в магазинах можно найти математическое лото. Его принцип основан на «взрослой» игре этого вида, но в детской версии основополагающим является сопоставление бочонка с цифрой с соответствующей клеткой.

Вариант третий. Современно и необычно

Для детей постарше можно купить магнитную доску, на которой располагаются как счеты, так и цифры. На таком «плацдарме» здорово создавать и решать примеры. Существуют также пазлы-примеры в виде ковриков и даже числовой твистер.

Вашим ребятам наверняка понравится не только визуальный, но и «тактильный» счет. Для этого можно приобрести так называемую математическую пиццу, где каждый ингредиент и каждый кусочек олицетворяет одну цифру. Есть такие же арбузики. Подобные несъедобные продукты хорошо развивают как счет, так и моторику.

Наборы денег и банкнот (ненастоящих, конечно) могут заинтересовать сорванцов, привыкших «расплачиваться» листьями. Более того, сейчас в продаже есть даже полноценные игровые наборы для кассира супермаркета, включающие кассу и POS-терминал для оплаты банковской карточкой.

Игровой супермаркет может быть и иного свойства — для покупателя. Такой набор содержит не только кассу для оплаты приобретенных товаров, но и сами товары (пластиковые овощи, фрукты, предметы быта) вместе с продуктовой тележкой и весами.

Вариант четвертый. Технологично и в ногу со временем

Каких только гаджетов не придумало человечество на текущий момент. Интересно, что для детей есть специальные игровые гаджеты, и количество их видов ничем не уступает взрослым аналогам.

Наверное, самый распространенный и уже не очень интересный для детей гаджет — это игрушечный смартфон или планшет. На таких развлекательных «площадках» бывают предустановлены простейшие игровые приложения и калькулятор. Также они могут воспроизводить звуки (те же названия нажимаемых цифр и клавиш) и иногда имеют встроенный простейший диктофон.

Куда как увлекательнее по-настоящему необычные технологичные игрушки. Это может быть интерактивная собака-робот, которая будет носиться по вашему дому вполне как настоящая, а лаять так, что соседи по вечерам обстучат все батареи. Но главное — она будет обучать вашего ребенка. Различные модели таких роботов устроены по-разному (и необязательно выглядят как собачки), и функционал у них также может быть как усеченный, так и максимально развивающий. Чем круче во всех смыслах робот, тем, соответственно, дороже. Есть модели за пару тысяч рублей, а есть за десятки тысяч.

В привязке именно к финансам и банковской сфере производители делают игрушечные «умные» банкоматы и сейфы. Такой банкомат вполне готов принять специальную купюру (и выдать тоже). Детский АТМ также примет банковскую карточку и покажет игровой баланс. Помимо этого, банкомат может выступать как калькулятор, часы с будильником и копилка. Причем если включить на таком устройстве функцию «Накопление», то оно поможет разработать простейший финансовый план (сколько нужно откладывать каждый день или неделю, чтобы через указанное время иметь заявленную сумму), а отдаст сбережения лишь при вводе специального кода.

Иллюстрации #3 Вариант пятый. Серьезно и захватывающе

Подросткам, конечно, все предыдущие виды игрушек по душе не придутся. Но для них есть своя завлекалочка — финансовые настольные игры.

Возможно, вы не знали, но даже в «Монополии» сейчас активно используются банковские карточки. Однако эта игра уже давно не считается клевой среди молодых, юных и амбициозных старшеклассников и студентов.

Сейчас больше в моде настольная игра «Экономикус». Она обещает довольно сложное, но интересное времяпрепровождение, которое поможет разобраться в таких понятиях, как «офшор», «амнистия капиталов», «перенасыщение рынка», «национализация» и «стартапы». Собственно, покупкой и развитием последних вам и предстоит заниматься. Принимая во внимание стратегию, выбранную игроками вокруг вас, нужно принимать весьма непростые решения — какой стартап и в какой отрасли экономики лучше купить, сколько он может стоить, как подороже продать его на аукционе.

В каком-то смысле апгрейд «Экономикуса» — это «Оркономика». Здесь, как вы понимаете, действие настольной игры происходит уже не в мире обычных людей, а в мире орков. И правила здесь тоже «орчьи»: игроки не только покупают компании, развивают стартапы и захватывают чужую собственность, как в классической игре, — участники «Оркономики» также могут наслать проклятие на конкурентов, пошаманить и выбрать компанию-фаворит из сферы «Боевого туризма» или «Тотемоведения».

Если нужно, чтобы старший ребенок занял на какое-то время игрой младшего и при этом оба они не скучали, можно выбрать компромисс. Например, «Валютное мемори»: игровые карточки представляют собой валюту Евросоюза . Цель — переворачивая по два слота «рубашкой» вниз, найти как можно больше парных карточек с самыми крупными купюрами. Есть такая же игра с валютами разных стран и континентов.

Младший и старший могут поладить, также выбрав «настолку» с прекрасным названием «Оптовичок». В описании игры сказано: «Осваивать азы бизнеса можно начинать с самых юных лет. Оптовые продажи мороженого, жвачки и шоколада помогут вашему ребенку войти во вкус „добывания“ денег, познакомят с простейшими финансовыми схемами и способами реализации товаров. Юным торговцем может стать каждый». Производитель обещает, что торговая игра «окажется настолько увлекательной и интересной, что соберет за одним столом всех членов семьи». «Взрослые и дети с неугасаемым азартом будут вырабатывать собственную стратегию, стараясь купить подешевле и продать подороже», — гласит аннотация к игре.

Но лучше всего сплотит семью придумывание собственной активной или интеллектуальной игры о деньгах, финансах и банках. Попробуйте на досуге, вам наверняка понравится!

При создании текста использовались картинки и информация с сайтов ozon.ru, wildberries.ru, detmir.ru, intelkot.ru, goods.ru, mosigra.ru, aliexpress.ru.