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Бородину раскритиковали за мейк-ап дочерей
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Бородину раскритиковали за мейк-ап дочерей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера супруг Ксении Бородиной Омар отметил свой день рождения. По этому случаю звездная пара собрала друзей в ресторане в подмосковной Жуковке. «Ты тот мужчина, который продолжает меня удивлять, который открывается каждый раз для меня с разных сторон и всегда эти стороны только лучшее, что ты можешь мне показать. Каждый год с тобой он по своему новый и интересный, ты любящий и заботливый муж, ты обожающий своих детей отец и очень верный и преданный друг. Я ценю в тебе те качества, которые я всегда говорила, должны быть в настоящем мужчине! В тебе это все есть», — написала в своем микроблоге нежное поздравление супругу Ксения.
Телеведущая охотно делилась с подписчиками снимками с торжества. На одном из них были запечатлены дочери Бородиной. У девочек накрашены губы, у одной — лиловым цветом, у другой — чуть более бледным. Стоило ли малышкам пользоваться губной помадой, стали обсуждать поклонники Ксении в комментариях.
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«Уже с малых лет косметикой пользуются», «Ой все прям такие умные… захотела губы накрасить своим детям вот и накрасила…будто вы не красите своим детям губки на праздники…может девочкам нравится», — ругаются подписчики в комментариях.
А недавно жаркие споры разгорелись под снимками Виктории Бекхэм, на которых ее дочь Харпер была запечатлена в платье и обуви на каблуках. Звездной маме давали советы, какие туфли ей выбирать для девочки. Советовали носить только кроссовки или туфли с ортопедическими стельками, а от каблуков отказаться до совершеннолетия. Заботливым поклонникам Вики не ответила.
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